Megnyitják egy ókori villa épségben megmaradt termeit

Megnyitják a látogatók előtt a falait díszítő griffmadarakról elnevezett, a Krisztus előtti második századra datált villát a Forum Romanumhoz tartozó Palatinus-dombon – jelentették be kedden Rómában.

A Griffek háza a Palatinus-domb egyik legrégebbi köztársaságkori lakóépülete, amelynek termeiben épségben megmaradt a falakat és a padlózatot borító díszítés nagy része. Az egyik terem boltívét egykor két nagyméretű griffmadár stukkója uralta, egyikük ma is megtekinthető.

A villa földszinti szárnyát lebontották a császári paloták későbbi építésekor, a ház pinceszinti termeit pedig földdel töltötték meg, így azok évezredekre eltűntek. A régészek 1910-ben találták meg a föld alatti villarészt, amelynek helyreállítására mostanáig várni kellett. A 2024-ben végzett restaurálást az Olaszországnak a koronavírusjárvány után juttatott uniós forrásokból finanszírozták.

A Római Köztársaság korára, a Krisztus előtti második századra datált ókori villa nyolcvan négyzetméternyi „alagsorának” termeit rendkívül elegáns díszítés fedi: a padlókat fekete-fehér geometrikus motívumokat kiadó mozaikkockák, a falakat pedig az úgynevezett második stílushoz tartozó, vörös, fehér és sárga színű márványt utánzó freskók borítják. Az ablakok nélküli villarészbe nyílásokon keresztül ömlött be a fény – mondta a restaurátorcsapatot vezető Francesca Isabella Gherardi az MTI-nek.

Hozzátette: nem tudni, pontosan mire használták a villa föld alatti termeit. Általában a római házak pinceszintjeiben raktár volt, vagy a rabszolgák szálláshelyeként szolgált. A Griffek házának gazdag dekorációja viszont azt mutatja, hogy a termek a ház tulajdonosainak voltak fenntartva, talán pihenés céljából.

A villa sorsát a Julius-Claudius-, majd a Flavius-császárdinasztia építkezései pecsételték meg. A Palatinus-domb, ahol a köztársaság idején a gazdag rómaiak villákat emeltek, Augustus császártól kezdve a mindenkori uralkodó rezidenciájaként vált ismertté.

Federica Rinaldi régészeti múzeumi igazgató az MTI-nek elmondta, hogy a föld alatti területre csak egy szűk és meredek lépcső vezet le, ezért azok, akik nem tudnak lemenni, a bejáratnál kialakított vetítőteremben ülve nézheti végig a villát. A látogatókat kísérő vezetők kamerával a kezükben, élő adásban mutatják meg a termeket.

Kivételes élmény jut annak is, aki le tud ereszkedni a föld alatti termekbe, mivel olyan világítási rendszert alakítottak ki, amely az ókorihoz hasonlóan tölti meg fénnyel a tereket. A villát márciusban nyitják meg.