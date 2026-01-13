Krónika
Lángoló kamion miatti útzár, havazás miatti lassuló forgalom
Kedd reggeli jelentés az utakról
Fotó: MH archív/Béli Balázs
A reggeli erősödő forgalom miatt és az intenzív havazás lassulásra, szakaszos torlódásra kell az M0-s autóút keleti és északi szektorán, az M2-es autóúton, az M3-as autópályán Bag és Budapest között valamint az M4-es autóúton Monortól Budapestig, továbbá a főváros felé a 10-es főúton a solymári körforgalomtól, a 11-es főúton, Tahitótfalutól, a 31-es főúton egészen Mendétől, az 51-es főúton Dunaharaszti térségében.
