Krónika

Lángoló kamion miatti útzár, havazás miatti lassuló forgalom

Kedd reggeli jelentés az utakról

MH
 2026. január 13. kedd. 8:17
Kigyulladt egy kamion pótkocsija az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Kecskemét térségében, ezért az érintett sztrádaszakaszt teljes szélességében lezárták - közölte a katasztrófavédelem kedden. A közlemény szerint a kecskeméti hivatásos tűzoltók jelenleg három vízsugárral dolgoznak a lángok elfojtásán a 89-es kilométerszelvénynél, aki teheti, térjen le a 91-es jelű Kecskemét/Baja csomópontnál és mellékutakon kerüljön..

A kedd reggeli erősödő forgalom miatt és az intenzív havazás lassulásra, szakaszos torlódásra kell az M0-s autóút keleti és északi szektorán, az M2-es autóúton, az M3-as autópályán Bag és Budapest között valamint az M4-es autóúton Monortól Budapestig, továbbá a főváros felé a 10-es főúton a solymári körforgalomtól, a 11-es főúton, Tahitótfalutól, a 31-es főúton egészen Mendétől, az 51-es főúton Dunaharaszti térségében
Fotó: MH archív/Béli Balázs

A reggeli erősödő forgalom miatt és az intenzív havazás lassulásra, szakaszos torlódásra kell az M0-s autóút keleti és északi szektorán, az M2-es autóúton, az M3-as autópályán Bag és Budapest között valamint az M4-es autóúton Monortól Budapestig, továbbá a főváros felé a 10-es főúton a solymári körforgalomtól, a 11-es főúton, Tahitótfalutól, a 31-es főúton egészen Mendétől, az 51-es főúton Dunaharaszti térségében.

