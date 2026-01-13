Keleten havazás, nyugaton ónos eső

Elsősorban nyugaton, délnyugaton szakadozhat fel a felhőzet. Az ország északkeleti, keleti harmadán-felén tartós havazás várható. Eközben nyugat felől fagyott esőbe, ónos esőbe, majd esőbe vált a csapadék hazánk nyugati, délnyugati felén, miközben gyorsan szűnik is - olvasható a HungaroMet keddi előrejelzésében.

A déli tájakon megélénkül a délies szél, majd késő délutánra mérséklődik a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet -8 és +7 fok között alakul, délnyugatról északkelet felé haladva számíthatunk az egyre alacsonyabb értékekre. Késő estére többnyire -10 és -1 fok közé hűl a levegő.

Melegfronti hatás érvényesül, ami az arra érzékenyeknél fejfájást, fáradtságérzetet, álmatlanságot okozhat. Hamarabb elfáradhat a szervezet, ezáltal a teljesítőképességben is csökkenés tapasztalható. Az orvosmeteorológus szerint a keringésre is hatással van az időjárás: gyorsabbá válik a szívműködés, emelkedik a vérnyomás, emiatt is nőhet a vérzésre való hajlam.