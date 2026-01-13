Krónika
Ferihegyet is eléri az ónos eső
Jelenleg egy pályán zajlik a forgalom
Képünk illusztráció
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Boris Roessler
Ónos esőre kell számítani a Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtéren is a kedd reggeli óráktól kezdődően.
Jelenleg a budapesti repülőtér forgalma egy pályán zajlik, az egyes pálya síkosságmentesítése folyamatban van – írja közösségi oldalán az AIRportal.hu.
Felhívták a figyelmet arra is, hogy a bécsi repülőtér ónos eső miatt reggel 7 óra után bezárt és várhatóan 11 óráig nem indít és nem fogad járatokat a téli időjárás miatt.