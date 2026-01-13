2026. január 14., szerda

Előd

Krónika

Ferihegyet is eléri az ónos eső

Jelenleg egy pályán zajlik a forgalom

MH
 2026. január 13. kedd. 9:38
Hamarosan eléri az ónos eső Ferihegyet is, a METAR szerint helyi idő szerint 9 órától időszakosan várható az eső formájában érkező, a lehűlt felületekre azonnal ráfagyó csapadék (FZRA).

Ferihegyet is eléri az ónos eső
Képünk illusztráció
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Boris Roessler

Ónos esőre kell számítani a Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtéren is a kedd reggeli óráktól kezdődően.

Jelenleg a budapesti repülőtér forgalma egy pályán zajlik, az egyes pálya síkosságmentesítése folyamatban van – írja közösségi oldalán az AIRportal.hu.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy a bécsi repülőtér ónos eső miatt reggel 7 óra után bezárt és várhatóan 11 óráig nem indít és nem fogad járatokat a téli időjárás miatt.

