 2026. január 12. hétfő. 7:29
„Az elmúlt éjszaka a szolgálatban lévő légvédelmi rendszerek 13 ukrán repülőgép típusú pilóta nélküli légi járművet fogtak el és semmisítettek meg” – idézte az orosz védelmi tárca összefoglalóját a Ria Novosztyi.

„Az elmúlt éjszaka a szolgálatban lévő légvédelmi rendszerek 13 ukrán repülőgép típusú pilóta nélküli légi járművet fogtak el és semmisítettek meg” – áll az orosz védelmi tárca január 12-i hadijelentésében
Fotó: AFP/Sergei Supinsky

Orosz vadászgépek négy pilóta nélküli repülőgépet lőttek le a rosztovi régióban, kettőt-kettőt a Krímben, Adigeában, a kurszki régióban és a Fekte-tenger felett, egyet pedig a Voronyezs régióban.

Válaszul az ukrán fegyveres erők polgári infrastruktúra elleni támadásaira az orosz csapatok kizárólag katonai létesítményeket és ukrán katonai-ipari komplexum vállalatait támadják precíziós irányítású légi, tengeri és szárazföldi fegyverekkel, valamint drónokkal.

