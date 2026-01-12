„Az elmúlt éjszaka a szolgálatban lévő légvédelmi rendszerek 13 ukrán repülőgép típusú pilóta nélküli légi járművet fogtak el és semmisítettek meg” – idézte az orosz védelmi tárca összefoglalóját a Ria Novosztyi .

Orosz vadászgépek négy pilóta nélküli repülőgépet lőttek le a rosztovi régióban, kettőt-kettőt a Krímben, Adigeában, a kurszki régióban és a Fekte-tenger felett, egyet pedig a Voronyezs régióban.

Válaszul az ukrán fegyveres erők polgári infrastruktúra elleni támadásaira az orosz csapatok kizárólag katonai létesítményeket és ukrán katonai-ipari komplexum vállalatait támadják precíziós irányítású légi, tengeri és szárazföldi fegyverekkel, valamint drónokkal.