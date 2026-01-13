Kövér László: A józan észre alapozva teljesen újjá kell építenünk az európai politikát

Ha azt akarjuk, hogy a szabadság és a demokrácia, amelybe a gyerekeink beleszülettek, az unokáink számára ne emlékké váljon, hanem jog maradjon, akkor a józan észre alapozva teljesen újjá kell építenünk az európai politikát - mondta Kövér László, az Országgyűlés elnöke hétfő este a bécsi magyar nagykövetségen.

Az évnyitó fogadáson mondott köszöntőjében Kövér László kiemelte: a világpolitikában a korábbi szabályok értelmezése radikálisan megváltozott, ezért mindazoknak, akik talpon akarnak maradni, szükséges és hasznos a változás felismerése és megértése.

Hangsúlyozta, hogy az Európai Unióban (EU) egyre több olyan dolog van, amiről nem lehet, nem szabad hallgatni.

"Európában ma beszélni kell arról, hogy ami nem sikerült Napóleonnak és Hitlernek, az nem fog sikerülni Ursula von der Leyennek, Kaja Kallasnak és társaiknak sem: katonailag nem fogják legyőzni a hatezer atombombával rendelkező Oroszországot, csak egy értelmetlen háborúba fogják sodorni Európát, aminek árát nemcsak a pénzükkel, hanem az életükkel is fizetni fogják az európai emberek" - fogalmazott.

Hozzátette, hogy beszélni kell Brüsszelben arról is, hogy az elmúlt évtizedekben a tagállamok közötti döntéshozatali konszenzuskényszer tette valójában világpolitikai tényezővé a 450 millió embert legitim módon képviselő EU-t.

A konszenzusra törekvést az uniós demokrácia legfőbb erejének, a legnagyobb uniós vívmánynak nevezte az Országgyűlés elnöke. Kiemelte, hogy aki az egyhangú döntéshozatal rendszerét el akarja törölni, az magát az EU-t és annak legitimitását számolja fel.

Kövér László szerint Brüsszelben és minden tagállamban beszélni kell a politikai felelősség kérdéséről is az európai emberek megélhetése kapcsán.

Kifejtette, hogy a "felelőtlen, téves és bűnös" uniós klíma-, energia- és szankciós politika, kereskedelem-politika és migrációs politika miatt szükséges beszélni a tönkremenő európai iparról, az elsorvadó gazdasági versenyképességről, a csődbe jutó európai gazdákról és a dezintegrálódó európai társadalmakról.

Kövér László azt mondta, hogy "lesz miről beszélnünk az új esztendőben is, de a kérdés az, hogy milyen pozícióból. Meglátása szerint aki valamilyen ideológiai megközelítésből tenné ezt, hibát követ el.

Az Országgyűlés elnöke szerint sürgősen vissza kell vinni a józan észt az európai politikával foglalkozó termekbe is, mert a politikában és közéletben tapasztalható jelenlegi hang- és zűrzavarban ma nincs ennél biztosabb szellemi iránytű.

Úgy fogalmazott, hogy a nyugati politikában mára értelmüket veszítették a 20. századi ideológiai fogalmak és már csak két megközelítés, két tábor ütközik egymással: a normalitásé és az abnormalitásé.

"Hogy Európában éppen ki képviseli a politikai normalitást vagy az abnormalitást, azt sohasem a politikusok önmeghatározása, hanem mindig az európai választópolgárok józan esze dönti el - legalábbis addig, amíg a liberális demokrácia bősz védelmezőinek eszébe nem jut hatalmi eszközökkel megóvni a populus-t attól a hibától, hogy az - úgymond - populistákra szavazzanak" - fogalmazott.

Kövér László elmondta, hogy a 20. században Magyarország és Ausztria is élt nem demokratikus politikai rendszerekben, de egyiket sem kellene megismételni, tragikus lenne, ha most Európát - benne Ausztriát és Magyarországot - bármilyen erő letérítené a demokrácia és a józan ész útjáról.

Kövér László beszélt arról is, hogy Európában és a világban az előttünk álló időkben a békére és a békességre lesz a legnagyobb szükség.

A bécsi magyar nagykövetségen tartott újévi fogadáson részt vett mások mellett Walter Rosenkranz, az osztrák Nemzeti Tanács elnöke.