Krónika

Kamionstop hétfő éjszakától!

A szabály a gyorsforgalmi utakat is érinti

MH/ MTI
 2026. január 12. hétfő. 18:29
A várható ónos eső miatt nem közlekedhetnek a 7,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépkocsik az ország egy részén hétfő éjszakától – közölte a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az MTI-vel.

Kamionstop hétfő éjszakától!
Képünk illusztáció
Fotó: Anadolu via AFP/Omar Marques

Mukics Dániel tájékoztatása szerint hétfőn 23 órától előreláthatóan kedd 6 óráig nem közlekedhetnek a 7,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépkocsik az M85 autóút Győr, M1 autópálya csomópont és Sopron közötti teljes szakaszán, valamint az M86 autóút Szombathely és Csorna közötti teljes szakaszán, továbbá kedd éjszaka 2 órától előreláthatóan 12 óráig az M1-es autópálya Hegyeshalom országhatár és Budapest, M0 csomópont között, valamint az M15 autóút, az M1 autópálya csomópont és Rajka országhatár közötti teljes szakaszán.

