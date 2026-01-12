Halálos baleset történt Jászberénynél

Busszal ütközött egy személyautó Jászberény külterületén hétfőn, a balesetben egy ember meghalt - közölte az Országos Mentőszolgálat és a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az MTI-vel.

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a kocsi 48 éves sofőrje a helyszínen meghalt. A buszon senki sem sérült meg – írták.

Reggel egy hatvani férfi a személyautójával a 32-es főúton, Pusztamonostor felől Jászberény irányába haladva egy jobbra ívelő útkanyarban megcsúszott, áttért a szemközti sávba, ahol egy busznak ütközött – ismertették.

Kisnémet Tamás, a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság helyettes szóvivője azt mondta: reggel egy személyautó a 32-es főút 21-es kilométerénél megcsúszott, majd a szemközti sávban összeütközött egy busszal.

A kocsi sofőrjét a helyszínre érkező jászberényi hivatásos tűzoltók szabadították ki a roncsból – közölte.

Hozzátette: az úttestre nagy mennyiségű üzemanyag és kenőanyag került, ezért szükségessé vált az útkezelő beavatkozása is. A tömegközlekedési jármű 18 utasát egy másik busszal szállították tovább. A műszaki mentés idejére az érintett útszakaszt teljes egészében lezárták – tájékoztatott.

A helyszínen a mentők egy férfi halálának tényét állapították meg – közölte az Országos Mentőszolgálat az MTI-vel.