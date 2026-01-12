2026. január 13., kedd

Elpusztult Japánban a „csodacsimpánz”

Képes volt felismerni több mint 100 kínai írásjegyet és a latin ábécé betűit

MH/MTI
 2026. január 12. hétfő. 17:09
Elpusztult Japánban az a különlegesen intelligens nőstény csimpánz, amely képes volt felismerni több mint 100 kínai írásjegyet és a latin ábécé betűit – jelentették be a kiotói egyetem kutatói hétfőn.

Elpusztult Japánban a „csodacsimpánz”
Ai, a csodacsimpánz
Fotó: AFP/STR

Az Ai nevű csimpánz 49 évet élt. Részt vett számos olyan tudományos vizsgálatban, amellyel a főemlősök tanulási készségeit és memóriáját tanulmányozták. A kandzsik és betűk mellett Ai felismerte az arab számokat nullától kilencig, illetve meg tudott különböztetni egymástól 11 színt. Több tudományos cikket írtak a képességeiről, köztük a Nature című szaklapban is. A médiában előszeretettel emlegették „csodacsimpánzként”.

A kiotói kutatók közleményükben azt írták, hogy Ai nagyon kíváncsi természetű csimpánz volt, és mindig aktívan részt vett a vizsgálatokban. A segítségével elvégzett kutatások hozzájárultak ahhoz, hogy a tudósok jobban megértsék a csimpánzok értelmi képességeit, ami fontos alapot adott az emberi gondolkodás evolúciójának feltérképezéséhez.

Ai 1997-ben érkezett Nyugat-Afrikából a kiotói egyetemre. Az évek során egy utódja született, amelyen a kutatók azt vizsgálták, hogy a kognitív képességek mennyire öröklődnek a csimpánzoknál.

