Balesetek, torlódások országszerte

Két személygépjármű összeütközött az M86-os autóúton, Beled közelében, a Szombathely felé vezető oldalon. A 126-os km-nél a forgalom a belső sávban halad. A 32-es főúton, Jászberény térségében egy személyautó és egy kisbusz ütközött össze. A 21-es km-nél az utat teljes szélességében lezárták.

Január 12-én erős a forgalom a főváros felé vezető utakon: az M3-as autópálya bevezető szakaszán, a 10-es főúton, a solymári körforgalomtól, a 11-es főúton, Szentendre körzetében, az 51-es főúton, Dunaharaszti közelében (képünk illusztráció)

A 66-os főúton, Mánfa és Pécs között a 7-es km-nél két személyautó karambolozott. Két sávot lezártak, így a forgalom irányonként váltakozva halad.

A 470-es főúton, a 19-es km-nél, Békéscsaba és Békés között egy teherautó pótkocsija leszakadt és három személyautó nekiütközött. Félpályás lezárás mellett zajlik a műszaki mentés.

Erős a forgalom a főváros felé vezető utakon: az M3-as autópálya bevezető szakaszán, a 10-es főúton, a solymári körforgalomtól, a 11-es főúton, Szentendre körzetében, az 51-es főúton, Dunaharaszti közelében.



Határokkal, határátlépéssel kapcsolatos információkért érdemes felkeresni a rendőrség honlapját.