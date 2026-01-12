Krónika
Balesetek, torlódások országszerte
Hétfő reggeli csúcsforgalom
A 66-os főúton, Mánfa és Pécs között a 7-es km-nél két személyautó karambolozott. Két sávot lezártak, így a forgalom irányonként váltakozva halad.
A 470-es főúton, a 19-es km-nél, Békéscsaba és Békés között egy teherautó pótkocsija leszakadt és három személyautó nekiütközött. Félpályás lezárás mellett zajlik a műszaki mentés.
Erős a forgalom a főváros felé vezető utakon: az M3-as autópálya bevezető szakaszán, a 10-es főúton, a solymári körforgalomtól, a 11-es főúton, Szentendre körzetében, az 51-es főúton, Dunaharaszti közelében.
Határokkal, határátlépéssel kapcsolatos információkért érdemes felkeresni a rendőrség honlapját.