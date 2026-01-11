Krónika
Olimpikonból drogbáró: szorul a hurok Wedding nyaka körül
A vádak szerint évente tonnányi kábítószert mozgatott, és gyilkossághoz is köze lehet
A cikk szerint a hatóságok úgy látják, Wedding hálózata Kolumbiától Mexikón és Dél-Kalifornián át Kanadáig mozgatott nagy tételeket, miközben pénzmosók és erőszakos végrehajtók segítették a működést. Az áttörést egy, a nyomozással együttműködő, korábbi üzlettárs megfigyelése hozhatta el. A bírósági iratok alapján a szervek hónapokon át figyelték az üzenetváltásokat, és több szállítmányt is lefoglaltak az Egyesült Államokban, illetve a határon.
A 2024 őszén nyilvánosságra hozott vádirat után Wedding állítólag egy tanú megölését is megszervezte, ami tovább súlyosbította az ügyet. 2025 végén a mexikói hatóságok Weddinghez köthető ingatlanokat is átkutattak Mexikóváros térségében; sajtóbeszámolók többek között tucatnyi nagy értékű motorkerékpárról, fegyverekhez kapcsolódó tárgyakról és olimpiai érmekről is írtak.
Az amerikai igazságügyi tárca a napokban 15 millió dollárra emelte a nyomravezetői díjat, a gyanúsított azonban továbbra is szökésben van.
Weddinget korábban is elítélték kábítószer-ügyben, majd a cikk szerint a 2010-es évek közepétől újraépítette kapcsolatait, ezért ma már szervezett bűnözői vezetőként kezelik az ügyét. Nyomozati források a Rolling Stone-nak azt mondták: a hálózat belső köreiből érkező információk miatt az elfogás „idő kérdése”, de a nemzetközi kapcsolatok és a helyi védelem lassíthatja a műveletet.