Hogyan lett egy amerikai rendőr béka?

A Utah állambeli Heber City-i rendőrség bizarr, de annál érdekesebb problémába ütközött az Axon új mesterséges intelligencián alapuló jelentéskészítő eszközének, a Draft One-nak a tesztelésekor.

Egy program, amely GPT modelleket használ a fedélzeti kamera hanganyagából automatikusan dokumentumok generálására, egy kitalált állítást illesztett be egy kitalált közlekedési megtorlásról szóló jelentésbe: a rendőr állítólag "békává változott".

Ahogy Rick Keel őrmester elmagyarázta, a mesterséges intelligencia tévesen valós eseményként értelmezte a háttérben futó „A hercegnő és a béka” című rajzfilm párbeszédeit. Ez az epizód az úgynevezett MI „hallucinációk” komikus példájává vált, és komoly kritikát váltott ki szakértőkből és emberi jogi aktivistákból. Figyelmeztetnek arra, hogy a hivatalos dokumentumokban előforduló ilyen hibák észrevétlenek maradhatnak, alááshatják a rendőrség elszámoltathatóságát, és súlyosbíthatják a meglévő faji és nemi alapú elfogultságokat, mivel lehetetlen megkülönböztetni, hogy a jelentés mely részeit generálta a MI, és melyeket írt egy tiszt.

Ennek ellenére egyes alkalmazottak, köztük Keel is, megjegyzik, hogy a program akár heti nyolc órányi munkát is megtakarít számukra. A minisztérium még nem döntött arról, hogy bevezeti-e a Draft One-t, és egyidejűleg alternatív szoftvereket tesztel. A „béka” incidens azonban egyértelműen rávilágít a mesterséges intelligencia meggondolatlan bevezetésének kockázataira olyan kritikus területeken, mint az igazságszolgáltatás, vette észre a Gismeteo.