Mentési bevetés közben zuhant le a helikopter

Öt ember életét vesztette egy helikopter-balesetben a tanzániai Kilimandzsárón, köztük két cseh turista – közölte az AFP .

A tanzán légügyi hatóság tájékoztatása szerint a helikopter szerdán szenvedett balesetet Afrika legmagasabb hegyén: mintegy 4700 méteres magasságban zuhant le a Barafu alaptábor közelében. A fedélzeten tartózkodó öt ember közül senki sem élte túl a szerencsétlenséget.

A baleset okát egyelőre nem közölték. A rendőrség szerint a helikopter késő szerda délután egy mentési művelet során zuhant le. A halálos áldozatok között a zimbabwei pilóta és két csehországi turista is van.

A 5895 méter magas Kilimandzsáró népszerű célpont túrázók és hegymászók körében, ugyanakkor a térségben az utóbbi években több légi baleset is történt. Az Európai Unió júniusban – egy sor incidens után – repülési tilalmat rendelt el a tanzán légitársaságokkal szemben. 2022-ben például egy repülőgép a Viktória-tóba zuhant, akkor 19 ember halt meg.