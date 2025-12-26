Mit tegyünk ha hibás a karácsonyi ajándék?

A karácsonyi ünnepi időszak nem csak a meghitt együttlétről szól, előfordulhat, hogy az ajándékozó szándékától függetlenül feladatunk akad az ajándékkal. Korábban nem észlelt termékhibák, működési problémák merülhetnek fel kézhezvétel után az ajándékkal. Sorozatunk második részében azt mutatjuk be, hogyan járhat el akkor, ha az ajándékba kapott, új árucikk hibás vagy röviddel a használatba vétel után meghibásodik.

A karácsonyi ajándékok kapcsán esetlegesen felmerülő fogyasztóvédelmi kérdések sorában most a belföldi kereskedelemben, fizikai üzletben beszerzett ajándék körüli ügyekkel foglalkozunk – írja az origo. Ebben a cikkünkben azokról a tudnivalókról lesz szó, amiket azokra az esetekre nézve kell szem előtt tartani, ha a karácsonyra kapott terméket azért szeretnénk cserélni a vásárlás helyén, fizikai boltban, mert kiderült, hogy gyári vagy konstrukcióhibás; vagy pedig meghibásodott, és rendeltetésszerű működésre nem alkalmas. Ebben az esetben már képbe kerül a szavatosság és a „misztikus” 3 napos határidő kérdése. Nézzük, mit kell tudni erről az esetről! Itt is érdemes tisztázni, hogy milyen típusú termékről van szó.

Fontos tisztában lennei azzal, hogy a hibás (rejtett hibás, azaz a kereskedő sem tudta, hogy a hiba fennáll), valamint meghibásodó termékek esetében megjelenő tartós fogyasztási cikkek fogalma alá (lásd alább a jogszabályi hátteret) nem pusztán műszaki termékek tartoznak. Bizonyos ruházati cikkeket ugyanis tartós fogyasztási cikként azonosítanak a szabályok (pl. a szőrméket), de nem az összes (10 000 forintnál drágább eladási áru) holmi tartozik ide. A ruházati termékekre kellékszavatosság vonatkozik, ami azt jelenti, hogy a hibás (akár ajándékba kapott) ruhadarabért a vásárló 2 éven belül élhet szavatossági igényekkel (javítás, csere, árleszállítás, végső esetben vételár-visszatérítés – ezekről alább szó lesz).

Emellett a vásárlástól számított 1 éven (régebben 6 hónap) belül a kereskedőnek kell bizonyítania, hogy a hiba nem a vásárláskor állt fenn, hanem a nem rendeltetésszerű használat okozta (2022. január 1-től érvényes szabályok szerint) – azaz a kereskedőt a vásárló állításával szembeni egyfajta „ellenbizonyítási” kötelezettség terheli. Ez a szabály az akciós ruhákra is vonatkozik, és a szavatossági jog érvényesítéséhez a számla vagy a vásárlást igazoló dokumentum elégséges.

Az imént a ruházati termékek kapcsán már említettük a „tartós fogyasztási cikk” fogalmát, ezzel most érdemes közelebbről megismerkedni. Ugyanis a 3 napon túl jelenkező hibáknál, ebben a fogyasztóvédelmi kérdésben megjelenik a tartós fogyasztási cikk fogalma. Az ebbe a kategóriába tartozó cikkekre, amennyiben eladási áruk meghaladja a 10 000 forintot, a jogszabály előírja a kötelező jótállást. Egy 2024. július 1-jétől hatályos IM-rendelet alapján a 10 000 forintot elérő, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási áru termékeknél a kötelező jótállási idő két év (megszűnt a köztes 1 éves kategória 10 és 100 ezer forint között), 250 000 forint fölött már három év.

Érdemes böngészni a rendelet mellékletét: 38 pontba szedve sorolja fel azokat az árucikk kategóriákat (főként műszaki cikkeket), amelyek a kötelező jótállás alá eső tartós fogyasztási cikkek körét meghatározzák, de mint említettük, akár bizonyos ruházati termékek is tartozhatnak ide.

De hogyan kapcsolódik mindez a sokat emlegetett 3 napos határidőhöz? Úgy, hogy a kötelező jótállás alá eső tartós fogyasztási cikkek esetében a jogszabály lehetővé teszi,

ha a termék hibás, és a minőségi kifogását a fogyasztó (magánszemély, a cégekre, intézményekre más szabályok vonatkoznak) 3 munkanapon belül jelezi,

a kereskedő köteles azt cserélni, és nem vállalhatja annak javítását.

Azaz muszáj pontosan ugyanolyan terméket a vásárló rendelkezésére bocsátania, nem ajánlhatja fel, hogy „a terméket átveszi és javításra beküldi”.

Ezt a csereigény érvényesítésének hívják, és a kereskedőnek kötelessége eleget tenni annak abban esetben, ha a tartós fogyasztási cikket nem lehet a hiba miatt rendeltetésszerűen használni.

Csakhogy a karácsonyi ajándékozási lázban általában ebből a 3 napos határidőből valószínűleg kifutunk, ha másért nem, hát azért, mert a kiskereskedelmi egységek zárva vannak karácsonykor, így legfeljebb a december 24-én délelőtt vásárolt, és gyári hibásnak bizonyult termékre tudjuk érvényesíteni a kereskedőnél a cseregigényt 3 napon belül. Ebben az esetben a már említett kötelező jótállás fogalma mellett megjelenik a szavatosságé is (és nem korlátozódik a bolti vásárlásokra). A kettő kapcsán is sok félreérés van, a fővárosi Békéltető Testület azonban rögzti, hogy a szavatosság nem keverendő össze a jótállással.

A szavatossági és jótállási igények alapja minden esetben a hibás teljesítés, vagyis az, amikor a termék átadáskori állapota nem felel meg a jogszabályban vagy szerződésben előírt minőségi követelményeknek.

A szavatosság nem tartóssági vagy hordási idő, hanem jog arra, hogy a termék meghibásodása esetén egy adott időtartamon belül (alapvetően két éven belül) lehetőségünk legyen reklamálni, azaz előterjeszteni az ún. szavatossági igényünket.

A szavatosság és a jótállás nem egymást helyettesítő fogyasztóvédelmi szabályok: ha valamire vonatkozik a jótállás, attól még vonatkozik rá a szavatosság is. Vagyis ha a 3 napon túl jelentkező hiba esetén már nem a kötelező jótállás, hanem a szavatosság lesz az, ami hozzásegít bennünket ahhoz, hogy az ajándékba kapott terméket később rendeltetésszerűen tudjuk használni.

Ha a karácsonyi ajándékunk hibájával 3 nappal a vásárlás után találkozunk (feltéve, ha akitől kaptuk, elárulja, mikor szerezte be, sőt, a vásárlást igazoló blokkot is átadja), illetve hibásodik meg, s így a csereigény érvényesítésre nincs mód, akkor a szavatosság alapján a „minőségi kifogás” fogalmát kell a képbe emelnünk (természetesen a vásárlást igazoló nyugtával a kezünkben). Abban az esetben, ha a megvásárolt terméknek olyan hibája van, amely feltehetően gyártási- vagy anyaghiba eredetű (például varráshiba miatt kabátunkon nem tudjuk a húzózárat felhúzni; szerelési hiba miatt a turmixgépet beindítani), akkor vásárlóként jogunk van a kereskedő vállalkozásnál minőségi kifogással élni.

Ha hibás a termék, a vállalkozás köteles jegyzőkönyvet felvenni kérelmünkről, előterjesztett szavatossági, vagy jótállási igényünket rögzíteni, a terméket a szükséges feltételek esetén bevizsgálni, igényünk elfogadásáról, vagy megtagadásáról nyilatkozni.

Ha a vállalkozás kérelmünknek helyt ad, akkor kerülhet sor a szavatossági jogok törvényes igényérvényesítési sorrendje szerint javításra, cserére, árleszállításra, vagy elállásra.

Az elállás azt jelenti, hogy a terméket a vállalkozás „visszaveszi” és a vételárat a fogyasztó visszakapja.

Ugyanakkor sok félreértést okozott már a csere látszólag egyszerű fogalma (nem összekeverendően a fentiekben tárgyalt cseresetekkel!). A hibás terméket ugyanis mindig ugyanolyan termékre kell cserélni (fekete 37-es női cipőt azonos márkájú, cikkszámú fekete 37-es női cipőre).