Kaliforniát elöntötte a víz

A csütörtöki összegzések szerint Los Angeles körzetében két nap alatt helyenként 250 milliméter eső hullott, ami több mint kétharmada a teljes évi csapadékmennyiségnek. Gavin Newsom kormányzó veszélyhelyzetet hirdetett számos Los Angeles körüli megyére, ami megkönnyíti az árvizek elleni védekezést, mert anyagi forrásokat nyit meg a munkához.

A Los Angelestől északkeletre fekvő San Gabriel hegyvidéken a hatóságok sokakat mentettek ki elakadt és vízzel elárasztott járművekből, elöntéssel fenyegetett otthonokból. Több embert helikopterrel háztetőkről vittek biztonságos helyre.

A meteorológusok felhívták a figyelmet a sárlavinák és földcsuszamlások megnövekedett veszélyére Los Angeles azon részein, amelyeket januárban tűzvész sújtott, mert a növényzet hiánya miatt a lehullott csapadék sokkal gyorsabban halad végig a hegyoldalakon, gyors áradásokat okozva a kanyonokban.

Az érintett térségben elővigyázatosságból több utat lezártak. Kalifornia északi területein a San Francisco-öböl térségében viharok okoztak villámárvizeket, óránként 100 kilométert meghaladó sebességű széllökésekkel.

A hatósági jelentések legkevesebb két halálesetet kötnek a rendkívüli időjáráshoz. Sacramento közelében egy motoros csúszott meg a vízzel borított úttesten és villanypóznának csapódott. Délen, San Diego térségében egy férfit a viharos időben leszakadó faág sújtott halálra.

Kalifornia keleti részén a Sierra Nevada hegység vonulataiban az év első jelentős havazását hozta a kiterjedt időjárási frontrendszer. Népszerű síterepeken két nap alatt 70-100 centiméter friss hó hullott, ami jelentősen enyhítette a téli szezon korai időszakának hószegénységét.

Az Egyesült Államok északkeleti államaiban péntekre várnak jelentős havazást, ami miatt figyelmeztetést adtak ki New York, New Jersey és Connecticut állam egyes részein.