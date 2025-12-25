Hatalmas kockázatokat rejtenek a drónok

Az ukrajnai konfliktus kapcsán rengeteget hallunk a gyilkos drónokról, egyes európai országban minden felhő alatt orosz kémdrónt vélnek felfedezni, de van a dróntechnológia fejlődésének egy olyan veszélye is, amire aligha gondoltunk.

Ami a problémát minden eddiginél aktuálisabbá és akutabbá teszi: a mezőgazdaságban olyan drónokat kezdtek el kifejleszteni, amelyek jelentős súlyok felemelésére képesek.

Egyes drónok egy felnőtt férfit is elbírnak. Ezen a ponton elkezdhetjük törni a fejünket, vajon akkor milyen problémát okozhat ez az örvendetes fejlődés.

A figyelmeztetés Tom Wheatley-től, a brit Börtönigazgatók Szövetsége elnökétől jön, az olvasó bizonnyal fejéhez kap.

Igen, jóra gondoltunk, pontosabban igen rosszra, és ez másnak is eszébe jut: egy ilyen képességekkel rendelkező drón bizony akár már foglyot is tud szöktetni. Akár egy börtönudvarról - írta meg a Világgazdaság.

A drón, ami egy embert is elbír: csoda, hogy e baj még nem történt meg

A DJI Agras T100 drónja például könnyen szétszerelhető a szállításhoz, majd újra összerakható, rendkívül gyors töltéssel rendelkezik, és körülbelül 20 000 fontért online is megvásárolható – írja a lap. Wheatley szerint a szervezett bűnözői csoportok megvásárolhatják ezt vagy hasonló technológiát, hogy rabokat menekítsenek ki a börtönökből légi úton.

„Olyan embereket zárunk börtönbe, akik továbbra is hatalmas mennyiségű pénzhez férnek hozzá. Ha valaki a börtönben van, nincs vesztenivalója, és ki akar jutni, akkor ez biztosan az egyik mód, amin elgondolkodik” – mondta Wheatley, aki maga is vezetett börtönt. „Logisztikailag a fenyegetés már teljes mértékben adott. Akár bármelyik nap megtörténhet, mert a technológia létezik: 100 kilogramm teherbírású drónok már vannak. A kérdés az, hogyan lehet hozzájutni egyhez – de erősen kétlem, hogy ez meghaladná azoknak az eszét vagy eltökéltségét, akik készek megszegni a törvényt.”

A drónokat már most is használják kábítószer, mobiltelefonok és más tiltott tárgyak börtönökbe juttatására: csomagokat visznek át a falak felett, ledobják az udvaron, vagy akár a cellák ablakain repülnek be. Egy szakértő szerint a drónokat a rabok ma már úgy használják, mint egyfajta „Uber Eats”-et a drogok megrendelésére. (Nem szelídít a problémán, ha megjegyezzük: ha drogot be lehet vitetni a börtönbe drónnal, akkor akár fegyvert is.)

A hivatalos statisztikák szerint 2024 áprilisa és 2025 májusa között több mint 1700 drónészlelést regisztráltak angliai és walesi börtönöknél, ami 43 százalékos növekedést jelent.

David Lammy igazságügyi minisztert egy halottkém decemberben arról tájékoztatta, hogy január közepéig kell kidolgoznia egy tervet a börtönökbe berepülő drónok megállítására, miután vizsgálat indult egy 29 éves rab halála ügyében a birminghami HMP börtönben – írja a The Times.

A fogvatartott szívrohamban halt meg, miután black mambát vett be, amely a „spice” néven ismert szintetikus kannabinoid drog egyik különösen erős formája. A halottkém, Emma Brown a halálesetek megelőzéséről szóló felszólítást adott ki Lammy számára, amely 56 napon belül intézkedésre kötelezi őt annak érdekében, hogy megakadályozzák a drónokkal történő kábítószer-szállítást a börtönökbe.