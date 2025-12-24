Krónika
Több helyen is fehér lehet a karácsony
Túlnyomóan borult, párás idő valószínű, az ország északkeleti harmadán viszont előfordulhatnak szakadozások a felhőzetbe
A Soproni-hegységben, a Kőszegi-hegységben, illetve a Bakony, Mecsek magasabb részein vastagabb hótakaró is összejöhet. Az északkeleti szél nagy területen élénk lesz, északkeleten gyakran erős lökések kísérik.
A csúcshőmérséklet 2 és 8 fok között alakul, nyugaton lesz hidegebb, keleten pedig melegebb az idő. A csapadékos dunántúli tájakon a reggeli, délelőtti órákban áll be a maximum. Késő estére -2 és +5 fok közé csökken a hőmérséklet.
Északkelet felől hidegebb légtömeg érkezik, emiatt az időjárási változásokra érzékenyen reagálóknál hidegfronti hatások előfordulhatnak. Az orvosmeteorológus szerint erősödhetnek a görcsös és ízületi panaszok, valamint fejfájás, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet.