Mikulásnak öltöztek a tolvajok

 2025. december 24. szerda. 10:48
Szokatlan bűncselekmény történt Kanadában.

Mikulásnak öltöztek a tolvajok
Ki tudja, miben töri épp a fejét...
Fotó: AFP/DPA/Marijan Murat

Mikulásnak és manóknak öltözött tolvajok raboltak ki egy montreali élelmiszerboltot – írja a CNN-re hivatkozva a Szabad Magyar Szó. A banda tagjai éjjel hatoltak be a Metro egy üzletébe, ahonnét nagyjából 3000 dollár értékben emeltek el több terméket, majd kisétáltak az ajtón.

A „Les Soulèvements du Fleuve” aktivista csoport később magára vállalta a bűncselekményt, amit állításuk szerint Robin Hood ihletett. A rendőrség nyomoz az ügyben. A tagok a termékeket állítólag a rászorulók között osztották szét. Az áruk egy részét egy fa alatt hagyták, más részét pedig közösségi hűtőszekrényekben helyezték el.

A CNN-nek adott nyilatkozatában a Metro élelmiszerlánc szóvivője azt mondta, hogy bármilyen indítékokról is legyen szó, a kiskereskedelmi bűnözés „elfogadhatatlan”.

