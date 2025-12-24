Kirakatban végződött a driftelés

Amatőr módon driftelt egy 20 éves fiatalember Lugos városában - írja a kolozsvári Főtér. Mint olvasható, mall parkolójában hétfőn hajnalban. A driftelés lényege pedig az, hogy ha lehet, az autó egyetlen pillanatra se haladjon egyenes vonalban. A fiatalember ezt teljesítette. Viszont a driftelés másik alapvető szabálya, hogy ne menjünk neki semminek.

Nos, ez nem jött össze, ugyanis hősünk szépen beleszaladt az áruház egyik kirakatába. A helyszínre érkező közegek elvették tőle a jogosítványát továbbá 2835 lejre (226 ezer forintra) is megbünteték.