Krónika

Kilószám került rendőrkézre a petárda

 2025. december 24. szerda. 17:37
Több kilogramm pirotechnikai eszközt foglaltak le Hargita megyében a helyi rendőrök.

Kilószám került rendőrkézre a petárda
Nagy és hangos...
Fotó: AFP/DPA/Arne Dedert

Illegálisan birtokolt pirotechnikai eszközökre bukkantak a rendőrök egy Maroshévízen és környékén tartott ellenőrzéssorozat során kedden. A hatóságok több kilogramm tűzijátékot foglaltak le, és büntetőeljárást indítottak az ügyben - írja a Székelyhon.

Az ellenőrzések során két, pirotechnikai termékeket forgalmazó gazdasági egységet vizsgáltak át a Hargita megyei rendőrök, amelyek közül az egyiknél szabálytalanságokat állapítottak meg. Az érintett cégre ötzer lejes (négyszázezer forintos) bírságot szabtak ki. A rendőrök emellett mintegy nyolc kilogramm, P1 kategóriába tartozó pirotechnikai eszközt is lefoglaltak, amelyekről felvetődött a gyanú, hogy engedély nélkül birtokolták azokat.

