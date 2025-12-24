Kilószám került rendőrkézre a petárda

Illegálisan birtokolt pirotechnikai eszközökre bukkantak a rendőrök egy Maroshévízen és környékén tartott ellenőrzéssorozat során kedden. A hatóságok több kilogramm tűzijátékot foglaltak le, és büntetőeljárást indítottak az ügyben - írja a Székelyhon.

Az ellenőrzések során két, pirotechnikai termékeket forgalmazó gazdasági egységet vizsgáltak át a Hargita megyei rendőrök, amelyek közül az egyiknél szabálytalanságokat állapítottak meg. Az érintett cégre ötzer lejes (négyszázezer forintos) bírságot szabtak ki. A rendőrök emellett mintegy nyolc kilogramm, P1 kategóriába tartozó pirotechnikai eszközt is lefoglaltak, amelyekről felvetődött a gyanú, hogy engedély nélkül birtokolták azokat.