Halálos háztűz Hajdúszováton

Háztűzben meghalt egy nő Hajdúszováton szerda hajnalban - tájékoztatta a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az MTI-t.

Mukics Dániel közlése szerint hajnali öt órakor egy családi házhoz épített, életvitelszerűen lakott melléképület gyulladt ki Hajdúszováton, a József Attila utcában. A konyha és a nappali égett, a lángok a házra is átterjedtek.

A tűzoltók egy idős, mozgásában korlátozott nőt hoztak ki az égő épületből, az életét azonban már nem lehetett megmenteni.

A lángok megfékezése fél órát vett igénybe. A tűz okát tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni – írta.

Mukics Dániel felhívta a figyelmet arra, hogy karácsonykor, akárcsak az év többi napján, csaknem kétezer tűzoltó van szolgálatban ötszáz járművel. Riasztást követően százhúsz másodpercen belül elindulnak oda, ahol baj van.