2025. december 24., szerda

Előd

EUR 391.19 Ft
USD 331.71 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Krónika

Beomlott egy medence teteje

MH
 2025. december 24. szerda. 12:49
Megosztás

Kisebb pánik tört ki egy nagyszebeni szállodában, miután beomlott az intézmény medencéjének teteje.

Beomlott egy medence teteje
Akcióban a román hatóságok (képünk illusztráció)
Fotó: AFP/Anadolu/Stringer

A szebeni hatóságok kedden késő délután aktiválták a vörös beavatkozási tervet, miután a szebeni Hilton szálloda fedett úszómedencéjének gipszkarton mennyezete beomlott - írja a Főtér. Nyolc embert mentettek ki a medencéből, és búvárokat hívtak segítségül a túlélők keresésére.

Az ISU Sibiu közlése szerint hét embert, köztük négy 3 és 7 év közötti gyermeket vittek kórházba könnyű sérülésekkel vagy pánikrohamokkal. A rendőrség gondatlanságból elkövetett testi sértés miatt büntetőeljárást indított, és vizsgálja a 120 négyzetméteres mennyezet összeomlásának okát.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink