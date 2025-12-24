Baleset az M6-oson és a 4-es főúton

Egy személyautó szalagkorlátnak ütközött az M6-os autópályán Érd térségében. A 16-os km-nél forgalomkorlátozásra kell számítani a Budapest felé vezető oldalon. A 4-es főúton, Debrecen térségében pályaelhagyásos baleset történt, ezért a 229-es km-nél a fogalom félpályán halad.

Egy személyautó szalagkorlátnak ütközött az M6-os autópályán Érd térségében. A 16-os km-nél forgalomkorlátozásra kell számítani a Budapest felé vezető oldalon

Országszerte jelentős a forgalom, a fővárosba és a nagyobb városokba vezető utak sávjai telítettek, de az M1-esen is fennakadások vannak több helyen is.

Hétfőn átadták a forgalomnak M4-es autóút legújabb szakaszát Törökszentmiklós és Kisújszállás között. A közel 35 km hosszú új aszfaltcsík megnyitásával összességében már 150 km hosszú autóút köti össze a fővárost a Jászsággal.



