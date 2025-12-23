Váratlan vendég bújt meg egy temus csomagban

Megdöbbentő képeket posztoltak az egyik rendelős Facebook csoportban. Sokkoló, mit talált a férfi a Temus csomagja közt.

Egyre több temus csomag érkezik nem várt meglepetésekkel. Immár Magyarországot is elérte

Egyre több poszt érkezik a Temus csomagokba bújt, nem várt „meglepetésekről”. Az elcserélt rendelések mellett rengeteg visszajelzés érkezett, miszerint a Temu csomagjaival érdemes vigyázni. Ezt az állítást egy nemrég közzétett bejegyzés is megerősíti, amin egy hatalmas pók lapult meg az egyik csomagban. A képeket a Temu Kuponok Akciók Rendelés Segítségével, nyílt Facebook-csoportban osztották meg - írta a Ripost.

Temus csomagban bújt meg a hatalmas pók

„Na, mit találtunk a csomagban!”

– szólt a megdöbbentő poszt, amelyen egy hatalmas pók látható, amint megbújik a csomagban.

A Temunak nem ez az első ilyen esete, egyre több olyan dolog érkezik, aminek nem kéne a csomagban lennie.

A kommentelők közt akadt olyan, aki már régóta rendel az oldalról és semmilyen rossz tapasztalata nincsen, mások hevesen kritizálták az oldalt. Sokan óvatosságra intenek, de ettől még rendelnek a Temuról.

„Most lehet, hogy ki leszek nevetve, de én ezidáig rendelt csomagjaimat (nemcsak a Temutól érkezőket) az udvarunkon szoktam kibontani (és minden egyes terméket alaposan át szoktam nézni) Soha nem a lakásunkban. Ez a pókos poszt is igazolja az előrelátásomat”

– írta egy kommentelő.

Érkezett azonban olyan hozzászólás is, ahol azt írták, nemcsak a Temus csomagokkal érdemes vigyázni.

„Mi egy mediterrán remetepókot vettünk az egyik ismert áruházlánctól, némi eper kíséretében. Az volt a szerencsénk, hogy hűtőből vettem ki, és ezért a pók lassan mozgott... Baromi ronda marása van, szó szerint lerohad a megmart rész”

– írta egy másik kommentelő.

Akadtak olyanok is, akik más praktikus megoldást találtak, hogy ne kelljen felhagyniuk a rendelésekkel.

„Eldobtam a telót. Mi lenne, ha a csomagomban lenne? A világból kifutnék! Innentől a párom nyitja!”