Krónika
Trump: Az orosz és az ukrán fél is belefáradt a háborúba
Érdekeltek annak befejezésében
A Mar-a-Lago-ban tartott elnöki beszéden Pete Hegseth védelmi miniszter is jelen volt
Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
A Mar-a-Lago-ban tartott beszédében az elnök nem árult el részleteket a tárgyalási folyamatról, és nem jelentett be új kezdeményezéseket vagy változásokat Washington álláspontjában a Kijevnek nyújtandó katonai segítségnyújtás kérdésében.
Az elnök tájékoztatóján Pete Hegseth védelmi miniszter és Marco Rubio külügyminiszter is jelen volt. Donald Trump hangsúlyozta, hogy minden döntést a csapatával egyeztetve hoztak, és azok az amerikai kormány stratégiai irányvonalát tükrözik.