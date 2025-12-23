Trump: Az orosz és az ukrán fél is belefáradt a háborúba

Az amerikai elnök szerint az Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok részvételével zajló tárgyalások menete „normális” - közölte az oroszhirek.hu .

A Mar-a-Lago-ban tartott beszédében az elnök nem árult el részleteket a tárgyalási folyamatról, és nem jelentett be új kezdeményezéseket vagy változásokat Washington álláspontjában a Kijevnek nyújtandó katonai segítségnyújtás kérdésében.

Az elnök tájékoztatóján Pete Hegseth védelmi miniszter és Marco Rubio külügyminiszter is jelen volt. Donald Trump hangsúlyozta, hogy minden döntést a csapatával egyeztetve hoztak, és azok az amerikai kormány stratégiai irányvonalát tükrözik.