Krónika
Karácsony előtti csúcsforgalom
Kedd reggel több helyen is torlódás alakult ki az utakon
Kedd reggel több helyen is torlódik a forgalom, főleg a főváros és a nagyobb vidéki városok bevezető útjain és a bevásárlóközpontok közelében lehet lassú közlekedésre számítani.
Ünnepélyes keretek között hétfőn átadták a forgalomnak M4-es autóút legújabb szakaszát Törökszentmiklós és Kisújszállás között. A közel 35 km hosszú új aszfaltcsík megnyitásával összességében már 150 km hosszú autóút köti össze a fővárost a Jászsággal.
Nógrád vármegyében az Ipoly áradását követő üzemeltetési, fenntartási munkálatok miatt továbbra is zárva tartják Drégelypalánk és az országhatár közötti utat, az 1-es és a 2-es km között (2208-as jelű út).
Határokkal, határátlépéssel kapcsolatos információkért érdemes felkeresni a rendőrség honlapját!