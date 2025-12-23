2025. december 23., kedd

Előd

Krónika

Karácsony előtti csúcsforgalom

Kedd reggel több helyen is torlódás alakult ki az utakon

 2025. december 23. kedd. 8:57
Az M9-es autóúton, Az M6-os autópálya csomópontjánál, két személygépjármű összeütközött. Az 5-ös km-nél a forgalmat megállították mindkét irányban, a torlódás hossza percről-percre nő.

December 23-án, kedd reggel az M9-es autóúton, Az M6-os autópálya csomópontjánál, két személygépjármű összeütközött. Az 5-ös km-nél a forgalmat megállították mindkét irányban, a torlódás hossza percről-percre nő
Fotó: MH archív/Fejér Bálint

Kedd reggel több helyen is torlódik a forgalom, főleg a főváros és a nagyobb vidéki városok bevezető útjain és a bevásárlóközpontok közelében lehet lassú közlekedésre számítani.

Ünnepélyes keretek között hétfőn átadták a forgalomnak M4-es autóút legújabb szakaszát Törökszentmiklós és Kisújszállás között. A közel 35 km hosszú új aszfaltcsík megnyitásával összességében már 150 km hosszú autóút köti össze a fővárost a Jászsággal.

Nógrád vármegyében az Ipoly áradását követő üzemeltetési, fenntartási munkálatok miatt továbbra is zárva tartják Drégelypalánk és az országhatár közötti utat, az 1-es és a 2-es km között (2208-as jelű út).

Határokkal, határátlépéssel kapcsolatos információkért érdemes felkeresni a rendőrség honlapját!

