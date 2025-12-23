2025. december 23., kedd

Krónika

Lezuhant egy égési sérültet szállító mexikói katonai kisrepülőgép Texasnál

Többen meghaltak

MH/MTI
 2025. december 23. kedd. 10:50
A tájékoztatás szerint a fedélzeten lévő nyolc emberből legkevesebb öten életüket vesztették, két embert élve mentettek ki a tengerből, egy eltűntet keresnek. A latin-amerikai ország haditengerészete azt közölte, a gépen a fegyveres erők négy tagja, valamint négy civil - köztük egy gyerek, illetve az égési sérültek ellátásban segítséget nyújtó nonprofit szervezet két munkatársa - utazott.

Lezuhant egy égési sérültet szállító mexikói katonai kisrepülőgép Texasnál, többen meghaltak
Fotó: ARTURO HERNÁNDEZ / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP

A repülőgép a szervezet weboldalán közzétett tájékoztatás szerint olyan missziót segített, amely - több alapítvánnyal közösen - súlyos égési sérült gyermekeket szállít a Texas állambeli Galveston gyermekkórházába.

Luke Baker, az Egyesült Államok parti őrsége részéről megerősítette az áldozatokról szóló hírt, azonban nem közölte a halottak személyazonosságát.

A Mexikói-öböl partjainál, Galveston közelében történt szerencsétlenség okát vizsgálják, a haditengerészet közleményében mindazonáltal balesetet említenek.

