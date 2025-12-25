Hogyan képes egy napkitörés néhány nap alatt áramtalanítani egy egész kontinenst?

Egy Földet elérő erős napkitörés képes megbénítani a modern technológiai civilizációt. Ez a kozmikus kataklizma három szakaszban fejlődik ki: egy szinte azonnali sugárzási vihar, amely veszélyes az űrhajósok számára, amelyet egy-két nappal később egy geomágneses vihar követ, amely megzavarja az elektromos hálózatokat, és végül egy hatalmas plazmafelhő, amely elhúzódó geomágneses zavarokat okoz.

Az energetikai infrastruktúra különösen sebezhető. Az indukált áramok károsíthatják a transzformátorokat, ami hetektől hónapokig tartó, kaszkádszerű áramkimaradásokhoz vezethet egész kontinenseken. A műholdas navigáció és kommunikáció elvesztése megbéníthatja a közlekedést, a pénzügyeket és a logisztikát.

Bár az emberiség a múltban is átélt hasonló eseményeket, beleértve az 1859-es Carrington-eseményt, ezek következményei ma lényegesen súlyosabbak lennének. A károk enyhítésének kulcsa a korai figyelmeztető rendszerek fejlesztése, a kritikus infrastruktúra védelme és a helyreállítási tervek előzetes elkészítése. A Nap ereje ellenére a civilizáció elsődleges sebezhetősége a törékeny technológiáktól való függőségében rejlik, amelyeket meg lehet és meg is kell erősíteni - írta meg a Gismeteo.