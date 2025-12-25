2025. december 25., csütörtök

Előd

Hogyan képes egy napkitörés néhány nap alatt áramtalanítani egy egész kontinenst?

A károk enyhítésének kulcsa a korai figyelmeztető rendszerek fejlesztése

 2025. december 25. csütörtök. 12:47
Egy Földet elérő erős napkitörés képes megbénítani a modern technológiai civilizációt. Ez a kozmikus kataklizma három szakaszban fejlődik ki: egy szinte azonnali sugárzási vihar, amely veszélyes az űrhajósok számára, amelyet egy-két nappal később egy geomágneses vihar követ, amely megzavarja az elektromos hálózatokat, és végül egy hatalmas plazmafelhő, amely elhúzódó geomágneses zavarokat okoz.

A napkitörés a Föld felé irányulva geomágneses vihart is okozhat
Fotó: AFP/Science Photo Library/MGA/Science Photo Libra/Mark Garlick

Az energetikai infrastruktúra különösen sebezhető. Az indukált áramok károsíthatják a transzformátorokat, ami hetektől hónapokig tartó, kaszkádszerű áramkimaradásokhoz vezethet egész kontinenseken. A műholdas navigáció és kommunikáció elvesztése megbéníthatja a közlekedést, a pénzügyeket és a logisztikát.

Bár az emberiség a múltban is átélt hasonló eseményeket, beleértve az 1859-es Carrington-eseményt, ezek következményei ma lényegesen súlyosabbak lennének. A károk enyhítésének kulcsa a korai figyelmeztető rendszerek fejlesztése, a kritikus infrastruktúra védelme és a helyreállítási tervek előzetes elkészítése. A Nap ereje ellenére a civilizáció elsődleges sebezhetősége a törékeny technológiáktól való függőségében rejlik, amelyeket meg lehet és meg is kell erősíteni - írta meg a Gismeteo.

