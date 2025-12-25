Krónika
Hogyan képes egy napkitörés néhány nap alatt áramtalanítani egy egész kontinenst?
A károk enyhítésének kulcsa a korai figyelmeztető rendszerek fejlesztése
Az energetikai infrastruktúra különösen sebezhető. Az indukált áramok károsíthatják a transzformátorokat, ami hetektől hónapokig tartó, kaszkádszerű áramkimaradásokhoz vezethet egész kontinenseken. A műholdas navigáció és kommunikáció elvesztése megbéníthatja a közlekedést, a pénzügyeket és a logisztikát.
Bár az emberiség a múltban is átélt hasonló eseményeket, beleértve az 1859-es Carrington-eseményt, ezek következményei ma lényegesen súlyosabbak lennének. A károk enyhítésének kulcsa a korai figyelmeztető rendszerek fejlesztése, a kritikus infrastruktúra védelme és a helyreállítási tervek előzetes elkészítése. A Nap ereje ellenére a civilizáció elsődleges sebezhetősége a törékeny technológiáktól való függőségében rejlik, amelyeket meg lehet és meg is kell erősíteni - írta meg a Gismeteo.