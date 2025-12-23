Fegyvervisszavásárlási programot indít Ausztrália

Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök bejelentette, hogy kormánya országos fegyvervisszavásárlási programot indít a Bondi Beachen történt, 15 halálos áldozatot követelő terrortámadásra reagálva. A hatóságok szerint ez lesz a legszélesebb körű ilyen intézkedés az 1996-os port arthuri mészárlás óta.

A program a „felesleges, újonnan betiltott és illegális lőfegyverek” begyűjtését célozza. A költségeket a szövetségi kormány és az államok fele-fele arányban állják: a begyűjtés és a kártalanítás az államok, míg a fegyverek megsemmisítése a szövetségi rendőrség feladata lesz - számolt be róla a Kárpát Hír.

Az ausztrál nemzeti kabinet emellett új korlátozásokat is tervez: limitálnák az egy személy által birtokolható lőfegyverek számát, a fegyvertartási engedély megszerzését pedig állampolgársághoz kötnék.

Albanese a bejelentéskor kiemelte: jelenleg mintegy négymillió lőfegyver van a lakosság kezében, ami több, mint harminc évvel ezelőtt. Az intézkedés közvetlen kiváltó oka a december 14-i támadás volt, amikor két fegyveres tüzet nyitott egy hanukai ünnepség résztvevőire a tengerparti parkban. A támadásban 15-en meghaltak, és mintegy 40-en kórházba kerültek.

„Tudjuk, hogy az egyik terrorista fegyvertartási engedéllyel és hat fegyverrel rendelkezett, annak ellenére, hogy Sydney egyik külvárosának, Bonnyriggnek a központjában élt. Nincs semmi ok arra, hogy egy ilyen helyzetben lévő embernek ennyi fegyverre legyen szüksége”

– indokolta a szigorítást a kormányfő, hozzátéve, hogy a cél minél több fegyver eltüntetése az utcákról.