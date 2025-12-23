Krónika
Ételkiszállítás az ünnepekor?
Így szállít ki a Wolt és a Foodora
Az ünnepi nyitvatartás után jöjjön, hogy az ételkiszállítás hogyan lesz elérhető az ünnepek alatt. Két ételkiszállítót kérdeztünk meg arról, hogy a megyeszékhelyen hogyan lehet számítani a szolgáltatásra. Mint az kiderült az egyik kis módosítással szállít ki a december 24. és 26. közötti időszakban, míg a másik ugyanúgy, mint az év bármely más napján. De nézzük a konkrétumokat!
A Foodoránál az ételkiszállítás az ünnepek alatt és között is zavartalanul folyik, ugyanúgy szállítanak ki 24-25-26-án, 31-én és 1-jén is.
Ilyenkor még többen vannak otthon, és bár hagyományosan az otthoni ízek alkotják a menüt, ma már nem ördögtől való feldobni valamivel, amit igazán kívánunk. A kereslet tehát változatlan, a kínálatot pedig az éppen nyitva tartó éttermek száma szabályozza majd. A Foodora futárok pont annyi számban állnak majd rendelkezésre, hogy a kiszállítás megfelelő minőségben és zavartalanul működjön – tájékoztatta a Feol-t a szolgáltató.
A Wolt esetében az ételkiszállítás így alakul: december 24-én 16 óráig szállítanak ki, 25-én nincs kiszállítás, 26-tól pedig a szokásos módon.