Egyszerű trükk, ami segít gyorsabban kijózanodni

Sokan hiszik azt, hogy egy kávé, egy hideg zuhany vagy egy kis izzasztás megoldja a problémát egy átmulatott éjszaka után. A rendőrség egyértelművé tette: az alkohol lebomlását semmi nem gyorsítja fel, és aki erre alapozva ül volán mögé, komoly veszélyt vállal.

Sokan még ma is azt gondolják, hogy bizonyos praktikákkal gyorsabban ki lehet józanodni egy italozás után. Az Origo emelte ki a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztató jellegű figyelemfelhívását: az alkohol lebomlása kizárólag idő kérdése, sem kávéval, sem hideg zuhannyal, sem fizikai megterheléssel nem lehet felgyorsítani.

Hideg zuhany, kávé, izzadás az alkohol ellen? Mind tévhit

A hatóságok szerint ezek a tévhitek különösen veszélyesek, mert sokan úgy érzik, már vezetésre alkalmas állapotban vannak, miközben a szervezetükben még kimutatható mennyiségű szesz van jelen.

A rendőrség a leggyakoribb félreértéseket is tisztázta:

a kávé nem gyorsítja a lebomlást,

az izzadás, meleg vagy fizikai munka nem tünteti el az alkoholt,

a teli gyomor nem akadályozza meg a felszívódást,

a hideg zuhany nem tesz alkalmassá a vezetésre,

józanodás nem trükk, hanem idő kérdése.

Szankciók: nem csak bírság lehet a vége

A rendőrség figyelmeztetett: az ittas járművezetés jogi megítélése az elfogyasztott alkohol mennyiségétől függ. Enyhébb esetben közigazgatási szabályszegésről van szó, magasabb értékeknél azonban már bűncselekményről beszélünk.

A következmények súlyosak lehetnek: pénzbírság, járművezetéstől eltiltás, büntetőeljárás indulhat, és súlyos esetben – például halálos baleset okozásakor – akár letöltendő szabadságvesztés is kiszabható.

Fokozott ellenőrzések az ünnepek idején

A ROADPOL Operational Group éves ellenőrzési terve alapján 2025. december 15. és 21. között Magyarország teljes területén fokozott rendőri ellenőrzések zajlottak. A hatóságok kiemelten az ittas és bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére koncentráltak.

A rendőrség jelezte: karácsony és szilveszter környékén is számítani lehet fokozott jelenlétre az utakon a közlekedésbiztonság érdekében.

Javuló számok, változatlan veszély

Mint arról korábban beszámoltunk, Heves vármegyében továbbra is a gyorshajtók és a személyautók vezetői okozzák a legtöbb közlekedési balesetet. Ugyanakkor a rendőrségi statisztikák szerint csökkent a súlyos és könnyű sérüléssel járó balesetek száma, és valamivel kevesebben haltak meg az utakon, mint egy évvel korábban. A rendőrség hangsúlyozta: az alkoholos befolyásoltság továbbra is az egyik legsúlyosabb kockázati tényező, ezért az üzenet változatlan: aki ivott, ne vezessen.

Nekiestek Majkának a kommentelők az ittas vezetése miatt

Ahogy arról az Origo is beszámolt, a kommentelők nem bántak kesztyűs kézzel a részegen volán mögé ülő rapperrel. Valószínűleg Majka is számolt azzal, hogy ez így lesz, mert a saját bejegyzésénél korlátozta a hozzászólások lehetőségét. Az ózdi rapper szerda este részegen vezetett, és igazoltatták a rendőrök. Majka maga jelentette be a közösségi oldalán, mi történt vele.