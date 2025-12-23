Krónika
Egyszerű trükk, ami segít gyorsabban kijózanodni
Létezik egyáltalán?
Sokan még ma is azt gondolják, hogy bizonyos praktikákkal gyorsabban ki lehet józanodni egy italozás után. Az Origo emelte ki a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztató jellegű figyelemfelhívását: az alkohol lebomlása kizárólag idő kérdése, sem kávéval, sem hideg zuhannyal, sem fizikai megterheléssel nem lehet felgyorsítani.
Hideg zuhany, kávé, izzadás az alkohol ellen? Mind tévhit
A hatóságok szerint ezek a tévhitek különösen veszélyesek, mert sokan úgy érzik, már vezetésre alkalmas állapotban vannak, miközben a szervezetükben még kimutatható mennyiségű szesz van jelen.
A rendőrség a leggyakoribb félreértéseket is tisztázta:
- a kávé nem gyorsítja a lebomlást,
- az izzadás, meleg vagy fizikai munka nem tünteti el az alkoholt,
- a teli gyomor nem akadályozza meg a felszívódást,
- a hideg zuhany nem tesz alkalmassá a vezetésre,
- józanodás nem trükk, hanem idő kérdése.
Szankciók: nem csak bírság lehet a vége
A rendőrség figyelmeztetett: az ittas járművezetés jogi megítélése az elfogyasztott alkohol mennyiségétől függ. Enyhébb esetben közigazgatási szabályszegésről van szó, magasabb értékeknél azonban már bűncselekményről beszélünk.
A következmények súlyosak lehetnek: pénzbírság, járművezetéstől eltiltás, büntetőeljárás indulhat, és súlyos esetben – például halálos baleset okozásakor – akár letöltendő szabadságvesztés is kiszabható.
Fokozott ellenőrzések az ünnepek idején
A ROADPOL Operational Group éves ellenőrzési terve alapján 2025. december 15. és 21. között Magyarország teljes területén fokozott rendőri ellenőrzések zajlottak. A hatóságok kiemelten az ittas és bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére koncentráltak.
A rendőrség jelezte: karácsony és szilveszter környékén is számítani lehet fokozott jelenlétre az utakon a közlekedésbiztonság érdekében.
Javuló számok, változatlan veszély
Mint arról korábban beszámoltunk, Heves vármegyében továbbra is a gyorshajtók és a személyautók vezetői okozzák a legtöbb közlekedési balesetet. Ugyanakkor a rendőrségi statisztikák szerint csökkent a súlyos és könnyű sérüléssel járó balesetek száma, és valamivel kevesebben haltak meg az utakon, mint egy évvel korábban. A rendőrség hangsúlyozta: az alkoholos befolyásoltság továbbra is az egyik legsúlyosabb kockázati tényező, ezért az üzenet változatlan: aki ivott, ne vezessen.
Nekiestek Majkának a kommentelők az ittas vezetése miatt
Ahogy arról az Origo is beszámolt, a kommentelők nem bántak kesztyűs kézzel a részegen volán mögé ülő rapperrel. Valószínűleg Majka is számolt azzal, hogy ez így lesz, mert a saját bejegyzésénél korlátozta a hozzászólások lehetőségét. Az ózdi rapper szerda este részegen vezetett, és igazoltatták a rendőrök. Majka maga jelentette be a közösségi oldalán, mi történt vele.