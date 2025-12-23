Veszélyes lehet ez a népszerű tea

A gyógyteák népszerűsége töretlen, hiszen nagyon sok egészségügyi panaszra jelentenek megoldást. Ezeket a teákat különösen a téli időszakban szeretjük fogyasztani. A Nébih most arra figyelmeztet, hogy az egyik népszerű gyógyteával baj van. Sokunk számára ismerősek a sárga papírcsomagolással ellátott Mama Gyógynövényei teái. Boltokban, drogériákban is láthatunk ilyeneket a polcokon. A Nébih most az alábbi teát azonnal visszarendelte a polcokról és figyelmeztetést adott ki a vásárlók számára - írta meg a Mindmegette.

A Nébih honlapjára felkerült ismertető szerint a Mama Gyógynövényei Hibiszkuszvirág 50 grammos kiszerelésében idegen, szervetlen anyagot találtak, emiatt a fogyasztása veszélyes lehet. Azt kérik, hogy aki vásárolt belőle, ne fogyassza el. A termékvisszahívás kizárólag az alábbi adatokkal azonosított termékre vonatkozik.

Termék megnevezése: Mama Gyógynövényei Hibiszkuszvirág 50 g

Minőségmegőrzési idő: 2026.11.01.

Tételszám: 2025.10.28.

Kiszerelés: 50 g

Csomagoló: MDR 2000 Kft.

Intézkedés: Termékvisszahívás

Hibiszkusz, a csoda gyógynövény

A hibiszkuszból készült gyógytea édes, gyümölcsös aromájú, de sokkal nagyobb előnye, hogy rengeteg jótékony hatása van az egészségünkre, beleértve többek között a magas vérnyomás csökkentését és a jobb alvás elősegítését. Nem tartozik a a legfogyasztottabb gyógyteafélék közé, talán kicsit kevesen is ismerik a hibiszkusz jótékony hatásait.

Pedig üdítően finom íze miatt télen-nyáron fogyaszthatjuk, forrón és behűtve egyaránt ízleni fog. Elsősorban a szív- és érrendszerre gyakorolt pozitív hatásai miatt isszák sokan. A hibiszkusz ugyanis csökkenti a vérnyomást és segíthet növelni a jó koleszterin szintjét. Emellett segíti az emésztést: jól alkalmazható például székrekedés esetén. Csökkenti a szervezet savasságát, és serkenti a máj működését. Vízhajtó hatásával is elősegíti a szervezet méregtelenítését. Vitaminokban és ásványi anyagokban is gazdag, így az immunrendszert erősítő hatása is figyelemre méltó.