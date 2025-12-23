Veszélyben a Bükk egyik ritka természeti kincse

Amióta a sajtó is nyomon követi a bükki töbrök, köztük a Mohos-töbör mikroklímájának kutatását – mindig születnek érdekes hideg eredmények -, a turisták is a helyszínen igyekeznek megtapasztalni a szélsőséges időjárási körülményeket. Rónai Kálmánné, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója felhívta a kirándulók figyelmét, hogy a Bükki-fennsíkon lévő töbröket változatlan formában kellene megőrizni.

„Minden fórumon szeretem elmondani, tisztelettel kérem a túrázókat, hogy ne terheljék a töbröket. Sajnos azt látjuk, hogy az egyre nagyobb emberi jelenlét károsan hat a töbrökre. Kíváncsiak arra a jelenségre, amit a töbrök tudnak produkálni. Ha sok turista látogatja őket, és letér a turistaútról, amit sajnos nem tudunk elfogadni, akkor kárt okoznak. Akár azzal, hogy apró kőgörgeteget elindítanak, vagy tapossák a növényzetet, ezzel kicsit veszélybe sodorják a töbröket” – magyarázta Rónai Kálmánné.

Az igazgató szerint mindenkit felcsigáznak a hírek. Amennyiben közösen tudunk vigyázni ezekre az értékekre, akkor nem kell olyan beruházásokhoz folyamodni, hogy körbekerítik a víznyelőket, hogy nehogy belépjen valaki. Egyelőre még az ismeretterjesztés eszközeivel próbálják meg arra kérni a turistákat, hogy vigyázzanak ezekre a természeti értékre, mert ez közös ügy - írta meg a Heol.