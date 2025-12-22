Tragikusan fiatalon hunyt el az Az - Második fejezetének sztárja

Meghalt az amerikai színész, mindössze 46 éves volt. A hírt pénteken erősítették meg, a rajongók és a szakma megrendülten búcsúznak James Ransone-tól.

James Ransone halálának körülményeit jelenleg is vizsgálják a hatóságok, az első hivatalos információk azonban már napvilágot láttak. A Los Angeles-i orvosszakértői hivatal szerint a színész öngyilkosságot követett el, felakasztotta magát.

James Ransone öngyilkos lett

A hatóságok közlése szerint a Los Angeles-i rendőrség egy lakásba érkezett bejelentés nyomán vonult ki a helyszínre. Az intézkedő rendőrök elkészítették a haláleset kivizsgálásához szükséges jelentést, és az eddigi adatok alapján nem merült fel idegenkezűség vagy bűncselekmény gyanúja. A TMZ értesülései szerint a színész pénteken halt meg, az orvosszakértői hivatal megállapította, hogy a halál módja egyértelműen öngyilkosság – tudta meg a Life.

A Drót és az Az – Második fejezet tette világhírűvé

James Ransone pályafutása során számos emlékezetes alakítást nyújtott, karakteres játéka miatt a televíziós és filmes közönség egyaránt nagyra értékelte. Halála után kollégák, rajongók és filmes szakemberek sora fejezte ki részvétét és megrendülését. A Drót című, kultikussá vált sorozatban nyújtott alakításával, valamint az Az – Második fejezet című horrorfilmben játszott szerepével ismertté vált színész halála mélyen megrázta a rajongókat.