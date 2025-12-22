2025. december 22., hétfő

Előd

EUR 387.13 Ft
USD 330.03 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Krónika

Torlódásra lehet számítani a főváros több útvonalán gyűlés miatt

Forgalmi akadályokra is lehet számítani

MH/ MTI
 2025. december 22. hétfő. 10:07
Megosztás

Gyűlés miatt hétfőn jelentősen akadozhat a forgalom a főváros egyes pontjain – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a police.hu oldalon.

Torlódásra lehet számítani a főváros több útvonalán gyűlés miatt
Képünk illusztráció
Fotó: MH archív/Hegedüs Róbert

Azt írták, hogy gyűlés miatt hétfőn 14 óra és 20 óra között az M3-as bevezető-Róbert Károly körút-Árpád híd-Szentendrei út-Batthyány utca-M0-s autóút-Megyeri híd-M3-as bevezető-Kós Károly sétány-Állatkerti körút-Hősök tere útvonalon – az ünnepek miatt megnövekedett járműforgalmon túl – fokozott torlódásra és forgalmi akadályokra lehet számítani.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink