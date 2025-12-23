Rügyező fák télen?

Ha ilyen rügyekkel találkozunk, nem kell megijedni. Egészen egyszerű magyarázat húzódik meg a fák duzzadt rügyei mögött.

A közösségi médiában rengeteg tévhit kering a fák téli állapotáról, sokan összekeverik a rügy és a rügyezés kifejezéseket, ám nem is olyan bonyolult fogalmak ezek, mint azt elsőre hinnénk. Sipos József növényorvos volt segítségünkre, a fák duzzadt rügyei körül kialakult kérdéseknek egészen egyszerű magyarázata van. Elmondása szerint ez egy teljesen normális jelenség a fák életében, legalábbis a jelenlegi állapotok tükrében - írta meg a Delmagyar.

A fák duzzadt rügyei mögött egészen egyszerű magyarázat van

A fák életciklusára számos külső tényező van befolyással, például a környezeti és klímaváltozás is drasztikusan kihat a növények viselkedésére.

„A megváltozott környezetünk, valamint a klímaváltozás miatt nincs olyan hideg, emiatt a növények életciklusa is felborul. Nem ritka, hogy akár év közben is arra figyelhetünk fel, hogy például az orgona is újravirágzik” – mondta.

A vénasszonyok vagy indiánok nyarának is elkeresztelt elhúzódó meleg időjárás könnyedén felborítja a növények bioritmusát. A jelenlegi egy-egy fokok pedig nem igazán számítanak különösen hideg időjárási körülménynek.

„A sokáig elhúzódó enyhe, napos idő miatt a növények hormonálisan is aktívak maradnak, emiatt figyelhetőek meg a szóban forgó duzzadt rügyek” – magyarázta a növényorvos.

„Ahhoz, hogy a fa megpihenjen, lezárja a rügyeket, azok beszűkülnek, így kórokozó nem jut be, viszont tápanyagot tud építeni a növény. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy duzzadtabbak legyenek, ám ekkor még nem a rügyezés indul el” – tette hozzá.

A mandula és a kajszibarack esetében már az ősz folyamán kezdetét veszi az úgynevezett rügydifferenciálódás, ám eddig a pontig nincs gond. Sipos Gazda elmondása szerint a gond akkor kezdődik, amikor a rügyek szétnyílnak, ugyanis ekkor már komolyabb fagyás is bekövetkezhet.

Hasznos tanácsok, amelyekkel segíthetjük a fákat

Sipos József hasznos tanácsokkal is ellátta olvasóinkat:

„Nem szabad metszetni a fákat, valamint tápanyagot se adjunk a számukra!”

Ellenkező esetben csak elősegítjük a fák intenzív növekedését, amely során a hajtások is növekedésnek indulnak.