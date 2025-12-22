Rangos elismerést kapott az „Ehető Erdő” megálmodója

Tóth-Szántai József személyesen adta át a kitüntető címet. Bózsó Gyula, az „Ehető Erdő” program megálmodója a Bükk város nagykövete lett, miközben kezdeményezése a világ száz legjobb fenntartható turisztikai projektje közé került.

Bózsó Gyula (j), az „Ehető Erdő” program megálmodója, a Bükk városa nagykövete lett, a díjat Tóth-Szántai József polgármestertől vette át

Újabb rangos elismerés érte a Bükk térségét és egy helyi kezdeményezést. Bózsó Gyula, az „Ehető Erdő” program megálmodója a Bükk városa nagyköveti címét vehette át Tóth-Szántai József polgármestertől, amiről közösségi oldalán is beszámolt a városvezető. A döntés nemcsak egy személy munkáját ismeri el, hanem egy olyan szemléletet is, amely a fenntarthatóságot, a gasztronómiát és az aktív turizmust egységben kezeli.

Az „Ehető Erdő” program az elmúlt években fokozatosan vált helyi kezdeményezésből nemzetközileg is jegyzett jó gyakorlattá. A projekt lényege, hogy a természetes erdei környezetet nem pusztán látványosságként kezeli, hanem élő, tanulható és „használható” térként mutatja be, ahol az ehető növények, a helyi gasztronómia és az aktív kikapcsolódás egymást erősítik.

Nemzetközi szinten is tarolt az „Ehető Erdő”

A program idei sikere, hogy bekerült a világ 100 legjobb fenntartható turisztikai kezdeményezése közé, ami egyértelmű visszaigazolása annak, hogy a Bükkben született gondolat világszinten is értelmezhető és követendő. Ez az elismerés nemcsak a szakmai munkát díjazza, hanem azt az innovatív gondolkodást is, amely a természet tiszteletére, a helyi értékekre és a hosszú távú fenntarthatóságra épül.

Hitelesen képviseli mindazt, amit a Bükk jelent

A nagyköveti cím odaítélése ennek a folyamatnak a természetes folytatása. Bózsó Gyula személye hitelesen képviseli mindazt, amit a Bükk jelent:

természeti gazdagságot,

hagyományokra épülő tudást és

a jövő iránti felelősséget.

Nagykövetként feladata, hogy ezt az értékrendet minél szélesebb körben bemutassa, és erősítse a térség jó hírét hazai és nemzetközi szinten egyaránt.

Az „Ehető Erdő” sikere arra is rávilágít, hogy a turizmus jövője nem a tömegekben, hanem az élményalapú, fenntartható és tudásközpontú megoldásokban rejlik. Olyan kezdeményezésekben, amelyek nem terhelik, hanem gazdagítják a környezetet, miközben valódi élményt kínálnak az ide látogatóknak - írja a Boon.



A Bükk városa nagykövetének kinevezése és a nemzetközi elismerés egyaránt azt üzeni: a helyi értékekre építő, felelősen gondolkodó kezdeményezések képesek világméretű hatást elérni. Az „Ehető Erdő” története jó példa arra, hogyan válhat egy ötlet közösségi üggyé, majd nemzetközileg is elismert mintává – a Bükk pedig ezzel nemcsak megőrzi, hanem újraértelmezi természeti örökségét.