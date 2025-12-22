Nagyon rég nem volt ilyen jó baráti kapcsolat Magyarország és Szerbia között

Az elmúlt években Magyarország és Szerbia között olyan baráti kapcsolat alakult ki, amelyre a legutóbb talán a hódoltság előtt volt példa – mondta a Miniszterelnökség (ME) egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára hétfőn Ráckevén.

Soltész Miklós a ráckevei szerb ortodox templomban arról beszélt, hogy olyan mértékben tudta a kormány megváltoztatni a két ország kapcsolatrendszerét, amire már nagyon régen nem volt példa.

Kiemelte, hogy mindez sok mindent foglal magában: benne van a magyarországi nemzetiségek közreműködése sok-sok területen és a magyarországi szerb ortodox egyház jelenléte is. Szerbiában pedig természetesen a vajdasági magyarok együttműködése a szerbekkel, a szerb kormánnyal és az ottani egyházakkal – fűzte hozzá az államtitkár.

Soltész Miklós azt mondta, hogy amit a kormány meg tudott tenni az elmúlt években a magyarországi szerb nemzetiség érdekében – az oktatás, a kultúra, a civil szervezetek vagy az önkormányzatiság területén – azt megtette.

Van még egy terület – folytatta –, amit ki kell emelni, ami nélkül a magyarországi szerbek nem tudnának így megmaradni: maga az egyház.

A magyar kormány és a szerb ortodox egyház jó kapcsolatának eredményeként Magyarországon nagyon sok minden meg tudott valósulni – hangsúlyozta az államtitkár.

Soltész Miklós rámutatott arra, hogy több mint egytucatnyi templom teljesen vagy részlegesen megújult az országban.

Beszámolt arról, hogy idén folytatódott ez a megújítási program, például a ráckevei, a 13. században épült ortodox templom tetőszerkezetének megújítását a kormány százmillió forinttal támogatja.

Ezeken a támogatásokon túl 2026-ban, a Magyar falu programon keresztül hat falusi templom fog részlegesen megújulni – ismertette az államtitkár.