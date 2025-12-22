Hétfő reggeli csúcs sok balesettel

Baleset történt az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Győr térségében, az M19-es autóút csomópontjánál. A 106-os km-nél egy sávot lezártak, torlódik a forgalom.

Kigyulladt egy személyautó az M3-as autópályán Budapest felé Füzesabony és Ludas között. A 98-as km-nél a külső sávot az oltás idejére lezárták, a füst miatt korlátozottá váltak a látási viszonyok, ezért vezessenek óvatosabban!



Az M4-es autóúton Cegléd térségében, a 73-es km-nél, Szolnok irányába egy tartálykocsi és egy személyautó ütközött össze. A külső sávot lezárták.