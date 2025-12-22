Krónika
Hétfő reggeli csúcs sok balesettel
A közúti közlekedés biztonságát, folyamatosságát befolyásoló eseményeket tett közzé az Útinform
Nógrád vármegyében az Ipoly áradását követő üzemeltetési, fenntartási munkálatok miatt továbbra is zárva tartják Drégelypalánk és az országhatár közötti utat, az 1-es és a 2-es km között (2208-as jelű út).
Az M4-es autóút legújabb szakaszát Törökszentmiklós és Kisújszállás között a tervek szerint késő délután átadják a forgalomnak. A közel 35 km hosszú új aszfaltcsík megnyitásával összességében már 150 km hosszú autóút köti össze a fővárost a Jászsággal. A műszaki átadásra délelőtt kerül sor, ezért reggel 6 órától Törökszentmiklós és Kisújszállás között lezárták a már korábban részlegesen használt szakaszt a 116-os és a 152 km között. A forgalmat rendőri segítséggel a 4-es főútra terelik.
Határokkal, határátlépéssel kapcsolatos információkért érdemes felkeresni a rendőrség honlapját!