2025. december 22., hétfő

Előd

Krónika

Hétfő reggeli csúcs sok balesettel

A közúti közlekedés biztonságát, folyamatosságát befolyásoló eseményeket tett közzé az Útinform

MH
 2025. december 22. hétfő. 8:37
Baleset történt az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Győr térségében, az M19-es autóút csomópontjánál. A 106-os km-nél egy sávot lezártak, torlódik a forgalom.

Kigyulladt egy személyautó az M3-as autópályán Budapest felé Füzesabony és Ludas között. A 98-as km-nél a külső sávot az oltás idejére lezárták, a füst miatt korlátozottá váltak a látási viszonyok, ezért vezessenek óvatosabban!

Az M4-es autóúton Cegléd térségében, a 73-es km-nél, Szolnok irányába egy tartálykocsi és egy személyautó ütközött össze. A külső sávot lezárták.

Fotó: MH archív/Fejér Bálint
Fotó: MH archív/Fejér Bálint

Nógrád vármegyében az Ipoly áradását követő üzemeltetési, fenntartási munkálatok miatt továbbra is zárva tartják Drégelypalánk és az országhatár közötti utat, az 1-es és a 2-es km között (2208-as jelű út).

Az M4-es autóút legújabb szakaszát Törökszentmiklós és Kisújszállás között a tervek szerint késő délután átadják a forgalomnak. A közel 35 km hosszú új aszfaltcsík megnyitásával összességében már 150 km hosszú autóút köti össze a fővárost a Jászsággal. A műszaki átadásra délelőtt kerül sor, ezért reggel 6 órától Törökszentmiklós és Kisújszállás között lezárták a már korábban részlegesen használt szakaszt a 116-os és a 152 km között. A forgalmat rendőri segítséggel a 4-es főútra terelik.

Határokkal, határátlépéssel kapcsolatos információkért érdemes felkeresni a rendőrség honlapját!

