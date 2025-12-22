Krónika
Hármas karambol miatt lezárták a 23-as főutat Bátonyterenyénél
Az érintett útszakaszt a helyszínelés idejére teljes szélességében lezárták
A baleset helyszínét a forgalom elől lezárták (képünk illusztráció)
Fotó: AFP/Ferenc Isza
A tájékoztatás szerint egy tehergépkocsi és két személyautó ütközött össze a főút 4-es kilométerénél. Az érintett útszakaszt a helyszínelés idejére teljes szélességében lezárták.
Az Útinform arra figyelmeztetett, hogy az autósoknak a főút lezárása miatt jelentős kerülőt kell tenniük Mátraszele felé.