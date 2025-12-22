Hármas karambol miatt lezárták a 23-as főutat Bátonyterenyénél

Hármas karambol miatt lezárták a 23-as főutat hétfő délután Bátonyterenyénél - közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint egy tehergépkocsi és két személyautó ütközött össze a főút 4-es kilométerénél. Az érintett útszakaszt a helyszínelés idejére teljes szélességében lezárták.

Az Útinform arra figyelmeztetett, hogy az autósoknak a főút lezárása miatt jelentős kerülőt kell tenniük Mátraszele felé.