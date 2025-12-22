2025. december 22., hétfő

Előd

Krónika

Folyamatos lesz a hulladékelszállítás az ünnepnapokon

A központok és az ügyfélszolgálatok zárva tartanak

MH/ MTI
 2025. december 22. hétfő. 13:31
A hulladékszállítás a karácsonyi ünnepek idején is a megszokott rend szerint történik – tájékoztatta a MOHU BUDAPEST Zrt. hétfőn az MTI-t.

Folyamatos lesz a hulladékelszállítás az ünnepnapokon
Képünk illusztráció
Fotó: MH-archív/Papajcsik Péter

A közlemény szerint munkatársaik Budapesten és az agglomerációs településeken változatlan ütemezésben végzik a kommunális és a szelektív hulladék elszállítását.

A hulladékudvarok, a Szemléletformáló és Újrahasználati Központok, továbbá a személyes ügyfélszolgálati irodák és a telefonos ügyfélszolgálat zárva tartanak, az ünnepeket követően viszont a szokott, adott napi munkarend szerint üzemelnek - tették hozzá.

