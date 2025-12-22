Krónika
Folyamatos lesz a hulladékelszállítás az ünnepnapokon
A központok és az ügyfélszolgálatok zárva tartanak
Képünk illusztráció
Fotó: MH-archív/Papajcsik Péter
A közlemény szerint munkatársaik Budapesten és az agglomerációs településeken változatlan ütemezésben végzik a kommunális és a szelektív hulladék elszállítását.
A hulladékudvarok, a Szemléletformáló és Újrahasználati Központok, továbbá a személyes ügyfélszolgálati irodák és a telefonos ügyfélszolgálat zárva tartanak, az ünnepeket követően viszont a szokott, adott napi munkarend szerint üzemelnek - tették hozzá.