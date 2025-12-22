A magyarok elkötelezettek a hagyományos értékek mellett: hazaszeretet, nemzeti büszkeség, család - közölte a Szuverenitásvédelmi Hivatal hétfőn a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet megbízásából készült felmérés eredményei kapcsán az MTI-vel.

Azt írták, a megkérdezettek túlnyomó többsége büszke a magyarságára és fontosnak tartja a hazaszeretetet.

"Nem a brüsszeli elit által erőltetett ideológiai prioritások, hanem a család intézménye és a nemzet iránti elkötelezettség vált megkerülhetetlen jelentőségűvé a magyarok életében" - emelték ki.

A felmérésből az is kiderül, a lakosság elvárja az államtól, hogy gondoskodjon a magyar emberek és mindazon kulturális, gazdasági, társadalmi értékek, illetve hagyományok védelméről, amelyek Magyarországhoz köthetők.

"Magyarország hosszú ideje heves támadásoknak van kitéve Brüsszel és a nemzetközi nyomásgyakorló hálózat részéről, amiért következetesen kiáll a nemzeti szuverenitás és a hagyományos értékek mellett. A globalista politikai törekvések célja, hogy a nemzetállamok - az egyedi társadalmi, kulturális és gazdasági jellemzőiktől megfosztva - betagozódjanak egy multikulturális brüsszeli vezetésű birodalomba" - fogalmaztak.

A kutatási adatok azonban rávilágítanak arra, hogy a lakosság identitástudata vitathatatlanul Magyarországhoz, és nem egy szupranacionális struktúrához kötődik: a válaszadók 85 százaléka nyilatkozott úgy, hogy büszke magyarságára, továbbá 10-ből 9 magyar úgy érzi, hogy életében fontos szerepet tölt be a hazaszeretet. A család (97 százalék) és a nemzet (85 százalék) jelentősége szintén megkérdőjelezhetetlen a lakosság körében - írták.

Kitértek arra is, hogy a veszélyek korában - migrációs krízis, pandémia, háború - a hagyományos értékek támaszként jelennek meg a polgárok szemében, ezért nem tartják meglepőnek, hogy a közvélemény azt az egyértelmű elvárást fogalmazza meg: az állam - a magyar emberek mellett - védje meg azokat az értékeket, amelyek elválaszthatatlanul Magyarországhoz kapcsolódnak.

Ennek megfelelően a válaszadók elsöprő többsége nélkülözhetetlennek tartja a magyar természeti kincsek (98 százalék), a műemlékek és a magyar anyanyelv (97-97 százalék), továbbá a hazai termékek (95 százalék) állami védelmét.

Ezenfelül a lakosság döntő hányada szerint Magyarországnak világszerte gondoskodnia kell saját állampolgárai (92 százalék) és a külhoni magyarok érdekeinek védelméről (83 százalék), valamint a hagyományos családkép (81 százalék) és a keresztény hagyományok (73 százalék) megőrzéséről - olvasható a közleményben.