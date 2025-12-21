2025. december 21., vasárnap

Előd

Krónika

Víz alatt állítottak karácsonyfát a búvárok az Ohridi-tóban + VIDEÓ

MH/MTI
 2025. december 21. vasárnap. 11:38
Vízálló díszekkel és fényekkel díszített karácsonyfát állítottak fel északmacedón búvárok az Ohridi-tóban – olvasható az Amfora búváregyesület Facebook-oldalán, ahol képeket is közzétettek az eseményről.

Víz alatt állítottak karácsonyfát a búvárok az Ohridi-tóban + VIDEÓ
Az Amfora búváregyesület víz alatt állított karácsonyfát (képünk illusztráció)
Fotó: dpa Picture-Alliance/DPA/Patrick Pleul

A karácsonyi és újévi ünnepekre készülve a ritka betegségekkel küzdő gyerekek problémáira szeretnék felhívni a figyelmet a búvárok ezzel az akcióval. A víz alatti karácsonyfaállításnak több mint húsz éves hagyománya van, a búvárok mindig valamilyen jótékonysági szervezetre vagy valamilyen égető problémára szeretnék ráirányítani a figyelmet a karácsonyfával.

Az Ohridi-tó keleti részén található Csont-öbölben egy rekonstruált őskori cölöpház-település található az időszámításunk előtti 1200-700-as évekből. A régészeti helyszín az egyik leglátogatottabb turisztikai látványosság az Ohridi-tó környékén. A víz alatti karácsonyfát ebben az öbölben állították fel, és a tó kristálytiszta vizén keresztül tökéletesen látszanak díszei és fényei.

