Meglepő dolog történt a britek alkoholfogyasztási szokásaival

Az elmúlt évben egy átlagos brit felnőtt hetente 10,2 „adag” alkoholt fogyasztott, ami a legalacsonyabb érték azóta, hogy ilyen módon mérik a fogyasztást, vagyis legalább 1990 óta – írta a Financial Times.

Egy adagnak egy doboz vagy üveg, átlagos erősségű 375 milliliteres sört, egy 1 deciliteres pohár száraz bort vagy 3 centiliter tömény szeszt tekintenek.

A brit alkoholfogyasztás mintegy húsz éve volt a csúcson, akkor egy felnőttre átlagosan heti 14 adag jutott. Azóta a fogyasztás lassan, de folyamatosan csökken. A friss adatok szerint ezt több tényező magyarázza: öregszik a lakosság, sokan tudatosabban figyelnek az egészségükre, és a megélhetési válság is visszafogja a vásárlást, mert „az emberek egyszerűen nem engedhetik meg maguknak, hogy annyit igyanak, mint korábban”.

A kutatók egy másik trendet is kiemelnek: egyre többen választják a ritkább, de drágább italvásárlást, vagyis a „premizálást”. Ez lehetővé teszi, hogy az italgyártók és -forgalmazók a mennyiség csökkenése mellett is megőrizzék nyereségüket. Ugyanakkor egy Drinkaware-felmérés szerint a közelgő karácsonyi időszakban a válaszadók 57 százaléka azt mondta, kifejezetten „le akarja inni magát” az ünnepek alatt.

Az adatok szerint a fogyasztás csökkenése nemcsak a briteknél, hanem az Egyesült Államokban is megfigyelhető: az amerikaiak idén átlagosan heti 10,4 adagot ittak, ami 1995 óta a legalacsonyabb szint.