Gyász: meghalt Csudai Sándor fotóriporter

Szombat hajnalban egy 40 év körüli férfi halálát állapították meg a Városligetben, a Néprajzi Múzeum épületénél – közölte az Országos Mentőszolgálat. A helyszíni információk szerint az áldozat az épület tetejéről eshetett le. A rendőrség tájékoztatása szerint idegenkezűség, bűncselekmény gyanúja egyelőre nem merült fel, közigazgatási eljárás indult.

A tragikusan elhunyt férfiról Lantos Gábor sportújságíró írta meg közösségi oldalán, hogy Csudai Sándor fotóriporter, lapunk korábbi munkatársa.

Csudai 2009-ben végzett a Práter utcai fényképész szakiskolában, gyakorlatát műtermekben és stúdiókban szerezte. 2008-tól 2016-ig a Magyar Hírlapnál dolgozott, ezt követően 2016-tól a Lokál, 2017-től az Origo, 2023-tól pedig a Mediaworks fotóriportere volt. Fontosabb szakmai elismerései közé tartozott a Hemző Károly-díj, a legjobb 30 év alatti fotóriporternek járó Junior Prima díj, a Pictures of the Year nemzetközi pályázat „Award of Excellence” díja, valamint a Magyar Sajtófotó pályázaton többször is díjazott munkái.

Csudai Sándor munkássága és személyisége mély nyomot hagyott a magyar fotóriporteri közösségben. Halála híre családját, barátait és volt kollégáit egyaránt megrendítette.