Krónika
Négyes karambol az M0-son
A torlódás meghaladja az öt kilométert
Képünk illusztráció
Fotó: MH-archív/Katona László
A baleset az M0-s autóút 14-15-ös kilométere között történt, a hídon hajtott egymásba négy személyautó.
A helyszínre a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanítottak a járműveket. Az utasokhoz mentő érkezett.
A burkolatra nagy mennyiségű törmelék került, emiatt két sávot lezártak.
Az Útinform azt közölte: a Nagytétény térségében történt baleset miatt a torlódás meghaladja az öt kilométert.