Meghalt egy férfi a 87-es főúton történt balesetben

Meghalt egy 60 év körüli férfi a 87-es főúton Vasszécseny és Csempeszkopács között történt balesetben, amelyben egy kisbusz és egy személyautó frontálisan ütközött szombat délelőtt.

Az Országos Mentőszolgálat az MTI érdeklődésére közölte, hogy a helyszínről egy 20 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel, míg egy 50 év körüli nőt súlyos sérülésekkel vittek kórházba.

A baleset következtében egy 60 év körüli férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az újraélesztési kísérlet ellenére a helyszínen életét vesztette - írta az Országos Mentőszolgálat a tájékoztatásában.