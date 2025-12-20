Krónika
Meghalt egy férfi a 87-es főúton történt balesetben
Egy 20 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel vittek kórházba
Képünk illusztráció
Fotó: AFP/DPA Picture-Alliance/DPA/Julian Stratenschulte
Az Országos Mentőszolgálat az MTI érdeklődésére közölte, hogy a helyszínről egy 20 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel, míg egy 50 év körüli nőt súlyos sérülésekkel vittek kórházba.
A baleset következtében egy 60 év körüli férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az újraélesztési kísérlet ellenére a helyszínen életét vesztette - írta az Országos Mentőszolgálat a tájékoztatásában.