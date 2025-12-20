2025. december 20., szombat

Előd

Krónika

Meghalt egy férfi a 87-es főúton történt balesetben

Egy 20 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel vittek kórházba

MH/MTI
 2025. december 20. szombat. 17:37
Meghalt egy 60 év körüli férfi a 87-es főúton Vasszécseny és Csempeszkopács között történt balesetben, amelyben egy kisbusz és egy személyautó frontálisan ütközött szombat délelőtt.

Képünk illusztráció
Fotó: AFP/DPA Picture-Alliance/DPA/Julian Stratenschulte

Az Országos Mentőszolgálat az MTI érdeklődésére közölte, hogy a helyszínről egy 20 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel, míg egy 50 év körüli nőt súlyos sérülésekkel vittek kórházba.

A baleset következtében egy 60 év körüli férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az újraélesztési kísérlet ellenére a helyszínen életét vesztette - írta az Országos Mentőszolgálat a tájékoztatásában.

