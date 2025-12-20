Frontális baleset miatt lezárták a 87-es főutat

Teljes szélességében lezárták a 87-es főút egy szakaszát, miután egy kisbusz és egy személyautó frontálisan ütközött szombat délelőtt.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a honlapján arról adott hírt, hogy a baleset a 11-es kilométernél, Vasszécseny és Csempeszkopács között történt. Az autóba két ember beszorult, őket a szombathelyi hivatásos tűzoltók a Vas vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával, feszítővágó és nyomatóhenger segítségével szabadítják ki a roncsból.

Az Országos Rendőr-főkapitányság sajtóügyelete az MTI megkeresésére közölte: a baleset miatt a főút érintett szakaszát teljes szélességében lezárták, a járműforgalmat elterelték.