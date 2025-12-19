Végső búcsút vettek Kálloy Molnár Péter színművésztől

Lestár Ágnes, Kálloy Molnár Péter felesége, szinkronrendező és dramaturg a búcsúztatáson kiemelte: a jelenlévők mindegyike őriz a lelkében egy pici darabot a művészből.

„Ő így teljes. Aztán továbbmegyünk, szétszóródunk és elvisszük a mi kis morzsánkat. Áldja meg az Isten azt a sok kis morzsát, amit magunkkal viszünk tőle és belőle. Köszönöm, és ő is köszöni, hogy vettetek belőle egy kis darabot, hogy azt magatokba építettétek, és most már a részetekként viszitek tovább. Egy olyan léleknek, mint ő, ez a legnagyobb boldogság” – fogalmazott, majd szólt arról is, hogy Kálloy Molnár Péter humora „jó csomagolóanyag” volt, amely segített „észrevenni azt, amit mondani akart.

Azt, hogy halld meg a törvényeidet, a saját rended szerint élj, légy bátor adni önmagadból, és ne halogass szeretni!” Rudolf Péter színművész, a Vígszínház igazgatója is búcsúzott Kálloy Molnár Pétertől.

„Mi mindent hoztál létre dohogó polihisztorként, hogy kiírd, kiénekeld, kibeszéld magadból, magadat” – emlékezett pályatársára.

„Szerencsés vagyok, hogy ennyit dolgozhattam veled, hogy láthattuk a világot és dolgozhattunk együtt, egymás kétségeit kezelgetve”- tette hozzá.

„Búcsúbeszédet nem tudok mondani, mert az ember attól búcsúzik, aki nincs itt. Aki viszont itt marad, attól nem tudok búcsúzni. Péter, én most beszélgetni jöttem veled!” – fogalmazott Gáspár András színművész.

Kálloy Molnár Péter egykori osztálytársa, barátja beszédében a közös emlékeiket idézte fel, kiemelve egyebek mellett az elképesztő energiát, lendületet, tehetséget és a világot szétfeszíteni akaró igyekezetet, amellyel a színművész a színpadon létezett.

Szólt arról is, hogy Kálloy Molnár Péter mennyire nagy hatással volt mindazokra, akik látták, hallották őt, és hogy tanárként is mennyire nagy hatással volt a növendékekre, akiket teljes szívvel tanított.

„Nagyon nagy élmény volt veled játszani, mert hihetetlen inspirálóan hatottál ránk. Megvolt a mérce, amit te állítottál mindnyájunk elé” – búcsúzott barátjától és kollégájától Hajdu Steve.

„Mindezt mindenféle nagyképűség nélkül tetted, ezért egyáltalán nem volt bennünk féltékenység, csak az a vágy, hogy próbáljunk felnőni hozzád. Akit ilyen tehetséggel áldanak meg, az néha olyan hőfokon ég, hogy nagyon korán itt hagy bennünket. Mi pedig csak állunk, és azt kérdezzük döbbenten, hogy miért volt az életed ilyen rövid? Válasz nincs, csak csend” – fogalmazott a színművész.

A december 1-jén, 55 éves korában elhunyt művészt a búcsúztatást követően a 41-es új Művészparcellában, református szertartás szerint helyezték végső nyugalomra. Kálloy Molnár Péter 1970-ben született Mezőcsáton, a debreceni Ady Gimnázium dráma tagozatán érettségizett, majd 1991-től a Nemzeti Színház társulatának tagja lett. 1993-ban végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán Iglódi István osztályában. 1993-1997 között a Vígszínház társulatának volt a tagja, 1997 óta szabadfoglalkozású művész volt.

A széles közönség többek közt filmszerepeiből, valamint a Beugró című televíziós műsor állandó szereplőjeként ismerhette meg, de rendszeresen szinkronizált is. Rendezett Rómeó és Júliát, Macbethet, legnagyobb színházi sikerét a Shakespeare Összes Rövidítve hozta meg számára, amelyet több mint két évtized alatt 600-nál is többször adtak elő.

Három szólólemeze jelent meg. Nemzetközi produkciókban is feltűnt, például a Budapest, az Amerikai rapszódia vagy a Suszter, szabó, baka, kém című filmekben.