Hogyan kerül a tó mélyére egy feldíszített karácsonyfa?

A Neptun Búvár Klub mályi bázisán szombat délelőtt nem egy szokványos programra készülnek. A Neptunnál évtizedek óta hagyomány, hogy karácsony előtt a tó fenekén állítanak fát. Aki eddig csak képeken látott ilyet, most testközelből is megtapasztalhatja, írta a BOON .

A Neptun Búvár Klub 1968-ban alakult, és elődeink már az első évben elkezdték a víz alatti karácsonyfa-állítást. Azóta minden évben megrendezzük ezt a programot – nyilatkozta a boon.hu-nak Golej Szabolcs, a klub elnöke. Az esemény 10 órakor kezdődik, ekkor közösen feldíszítik a karácsonyfát, amit a klub búvárai 12 órakor helyeznek a víz alá.

A Neptun minden érdeklődőt szeretettel vár a különleges karácsonyfa-állításra, a látogatók saját készítésű díszeket is hozhatnak. Annyit kérnek, hogy a díszek vízállóak legyenek, és kerüljön rá a készítő neve is.